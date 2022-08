Saborea a túa provincia enxalza en Vilalba o galo de Mos ou o queixo San Simón

O programa itinerante Saborea a túa provincia, impulsado pola Deputación de Lugo por segundo ano para pór en valor os produtos da provincia, fixo unha parada este domingo en Vilalba, onde os asistentes poideron degustar un Dumpling de galo de Mos con espuma de queixo San Simón e ras el hanout preparado polo cociñeiro do Noa Boutique Hotel, Alejandro Ares, integrante tamén da asociación de cociñeiros de Lugo, fundada durante a pandemia.

Obradoiro infantil de cociña. C.PÉREZ

A Praza da Constitución acolleu non só a explicación do chef sobre este manxar e sobre a variedade e calidade dos produtos lugueses, senón tamén un obradoiro de cociña infantil, no que os máis pequenos poideron preparar unha brocheta de porco celta con pementos de Mougán e queixo San Simón e un torta con noces e mel.

Actuación da asociación cultural Andrade. C.PÉREZ

A cita, a sexta promovida este verán polo ente provincial, contou ademais coa proxección dun vídeo e as actuacións musicais da asociación cultural Andrade e de Atlántica.

"Esta é unha ferramenta máis de chamamento e para poñer en valor os nosos produtos e o noso territorio", destacou a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, na presentación do evento que tamén contou coa asistencia dos deputados provinciais Roberto García e Pilar García Porto. Esta lembrou a vocación de permanencia que ten o programa Saborea a túa provincia e fixo fincapé en que este se enmarca na aposta da Deputación "polo turismo de calidade e pola posta en valor dos recursos do territorio"