O deporte como imán

Renovarse ou morrer. Diferenciarse. É a filosofía do Concello de Pol, que continúa na posta en marcha dunha ambiciosa área deportiva que pretende dar servizo aos veciños e ser un imán para os visitantes, grazas a unhas instalacións modernas e á súa localización, moi preto de Lugo.

E se este ano a novidade foi a bancada, que se inaugurou a principios do verán, en 2024 será o turno de estrear os locais que se están acondicionando debaixo e o pavillón municipal polideportivo, que o Concello está remodelando.

A nova infraestrutura ten unha superficie duns 600 metros cadrados. Arriba, a bancada conta con 350 asentos, un aforo que se multiplica coa posibilidade de acoller a un gran número de persoas de pé. Ademais hai un local para taquilla, outro habilitado como bar, xestionado pola SD Pol, unha cabina de prensa e tres servizos, incluído un para persoas con mobilidade reducida.

Bancada, nun día de partido. EP

A parte inferior, en obras actualmente, disporá dun local social, unha lavandería, unha enfermaría, os vestiarios dos árbitros, divididos por sexos, os vestiarios do equipo local e os do visitante, que contarán con duchas e baños que tamén darán servizo ao novo ximnasio de 125 metros cadrados que se pretende instalar alí.

"Á bancada destínase un orzamento de 700.000 euros, o 80% financiado pola Deputación de Lugo. Pero está sen terminar e hai partidas para as que aínda hai que buscar fondos, como para habilitar o ximnasio", indica o rexedor de Pol, Lino Rodríguez Ónega, orgulloso dunha aposta que está convencido de que será positiva para Pol e terá futuro.

Lino Rodríguez: "O servizo que estamos dando agora é gratuíto e o que pretendemos nun futuro, xa de cara a 2024, é empezar a cobrar"

"Na actualidade veñen aquí o Riotorto, o Pastoricense, o Meira, o Lugo, o Polvorín, o feminino do Lugo tamén estivo... Con esta área deportiva pretendemos dar servizo a outros clubs, aparte da SD Pol, e a equipos alevíns e prebenxamíns, pero o servizo que estamos dando agora é gratuíto e o que pretendemos nun futuro, xa de cara a 2024, é empezar a cobrar", explica o alcalde, que indica que xa se está a facer o estudo económico, para que unha empresa, ou moi probablemente o equipo local, o xestione.

Traballos no campo. EP

Barallan empezar a cobrar nesta primavera, a mesma fecha na que esperan ter en marcha todos os locais situados baixo a bancada. Cando as obras finalicen, o complexo deportivo contará cunha superficie total de 40.000 metros cadrados, sen contar as piscinas e o pavillón municipal, ao que o Concello destina case 200.000 euros —140.000 sufragados pola Xunta— para renovalo.

"Estaba obsoleto e a pista non tiña as medidas para acoller competicións oficiais, polo que a aumentamos 500 metros cadrados", di o alcalde, e indica que aínda que a cuberta xa está cambiada e a que se manterán a bancada e os vestiarios, falta moita obra e unha parte do financiamento, que ronda os 80.000 euros. Tamén se instalarán placas solares e se renovará a depuradora das piscinas, que tivo que ser derribada.

A área deportiva inclúe tamén varios campos de xogo secundarios, unha zona destinada a xogos tradicionais, unha pista de pádel e unha tirolina. "O noso obxectivo é crear equipos para xogar aos bolos e á billarda", di Rodríguez Ónega, que indica que teñen a idea de completar os servizos cun parque infantil e cunha instalación residencial para pechar o círculo.

"A intención é que equipos de distintos puntos de España poidan vir, pero somos un concello pequeno e non teñen onde quedar. Para evitar desprazamentos queremos buscar financiamento para facer albergues para os nenos e poder organizar campos de verán".

"O ano pasado pasaron por aquí más de 300 nenos acompañados doutras 600 persoas", di o rexedor, que destaca que é o Concello o que se encarga de coidar o campo, ao tempo que invita os veciños "a desfrutar das instalacións e a presenciar os partidos da SD Pol, porque van marchar encantados".