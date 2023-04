Un proxecto escolar para recordar a Antón Ferreiro

Antón Ferreiro estaba sempre presente. Era difícil non atopalo en calquera evento deportivo, cultural ou social que se celebraba nas Pontes. Durante décadas, o que foi impulsor da irmandade coa vila bretoa de Lesneven, entidade que presidiu durante 25 anos, fotografou centos de momentos que forman parte da historia dunha vila que en 2017 tivo que despedirse del prematuramente.

Son moitas as xeracións que aínda recordan o seu labor desinteresado —que pouco a pouco foi herdando o seu fillo, Xosé—, pero para que a súa pegada permaneza imborrable nas que viñeron detrás, a súa filla Begoña decidiu promover un proxecto educativo no Ceip A Magdalena das Pontes, onde traballa.

Unha iniciativa que parte dunha árbore que Antón plantou hai 15 anos. "É un abeto que mercamos para un Nadal e que despois quedou na miña finca. Iluminámolo sempre polo 16 de decembro, coincidindo co aniversario do meu pai. O ano pasado, no mes de agosto, colleu un fungo e enfermou", conta Begoña, que recoñece que colleu «un disgusto gordo».

Ademais de menciñas e innumerables coidados, a mestra pontesa decidiu "crear un proxecto no colexio vinculado a meu pai" para tratar de que "as boas vibracións dos nenos" axudasen a que o abeto de Antón se recuperase.

"Coñecer a contorna próxima, observar e traballar na natureza e participar do seu coidado son os obxectivos que se foron traballando nas diferentes saídas e actividades que levamos a cabo", engade Begoña, que explica que tamén, co paso das semanas, "fomos falando sobre meu pai e sobre o traballo que realizou e pódese dicir que a súa figura está totalmente vinculada ao proxecto".

Dende o inicio do curso os pequenos participaron en diferentes saídas para visitar a árbore e observar os cambios que provocan as estacións na contorna. Tamén exerceron de xardineiros e plantaron xirasoles, gladíolos e arandos, e aprenderon os coidados que precisan as plantas.

Begoña e Antón. EP

"Investigamos sobre os animais que atopamos no terreo: miñocas, paporrubios, toupas, gatos, cans, arañas, babosas...", enumera a mestra, que tamén meteu os nenos entre fogóns para cociñar con produtos que colleitaron da leira.

"Fixemos piruletas de kiwi con chocolate e un vasiño de cereais, os figos puxémolos nun sándwich e nunha pizza e co limón elaboramos galletas e unha torta", explica, indicando que os pequenos tamén tiveron a oportunidade de asistir a unha charla micolóxica.

"É un proxecto especial, estes nenos naceron o mesmo ano que morreu meu pai e será a primeira vez que el non poida asistir á graduación", engade Begoña, que indica que tamén elaboraron unha canción para o recordo. Así, axudados polo profesor de música, inventaron unha melodía para animar o abeto na súa curación "e sempre que o visitamos cantámoslla", explica a mestra.

E aínda non está todo feito, xa que a intención é que tamén os pais poidan implicarse coa iniciativa asistindo a unha xornada de irmandade que se celebrará a mediados de maio.

"É moi reconfortante ver como de algo negativo como a enfermidade da árbore se pode sacar algo en positivo", di Begoña, que quixo "proxectar cun fin educativo" a figura de seu pai. "Creo que é importante lembrar aquelas persoas que fixeron algo polas Pontes", conclúe.