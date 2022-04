O Aberto de Billarda de Muimenta bate récord de participación con 92 xogadores

O IX Aberto de Billarda A Terra Non Se Vende, disputado esta fin de semana no estadio O Pichón de Muimenta, congregou a un total de 92 persoas de todas as idades practicando este deporte tradicional, o que supón "todo un récord histórico" na Liga Nacional de Billarda (LNB), segundo apuntan os organizadores.

O gran vencedor da xornada foi o equipo Carabullo, da veciña localidade de Ponte de Outeiro (Castro de Rei). Proclamouse campión por equipos, con 15 puntos de vantaxe sobre os segundos clasificados, Troitas Bravas da Pontenova, e sobre os terceiros, Billardeiros Musicais, de Ribadeo.

A vitoria individual tamén foi para un integrante de Carabullo, Javi Morán, que se impoñía no desempate ao seu compañeiro de equipo, Charly, a quen este resultado lle serve para afianzarse como líder da xeral a falta de só unha proba por disputarse. Na competición feminina o trofeo tamén foi para una integrante de Carabullo, Irea, que subiu ao máis alto do podio escoltada por Aroa, de Billardeiros.

A clausura desta cita, promovida por Carabullo, a LNB, Xotramu, a SD Muimenta e o club de tenis de Muimenta, contou con animación musical durante a entrega de premios. Coma nas edicións anteriores, os trofeos eran artesanais e tamén se repartiron árbores autóctonas, "sendo xa máis de 400 as entregadas nestas nove edicións do aberto A Terra Non Se Vende, nome que fai referencia ao conflito ca extracción de seixo na Terra Chá", recordan dende a organización.

A derradeira xornada da conferencia norleste da LNB, coa que se dará por concluída a tempada 2021/2022, será o vindeiro 14 de maio en Remourelle (Ribadeo).