Dar a conocer las líneas de ayudas a proyectos municipales y apoyar a los ayuntamientos, principalmente a los más pequeños y con menos recursos en la tramitación de las ayudas. Son los objetivos que persigue la oficina de Transición Justa de As Pontes, gestionada por técnicos de Tragsatec, y que se coordina con la agente de territorio en Galicia, Nuria Álvarez.

Nuria Álvarez. EP

¿Por qué se escogió As Pontes?

Tiene buena ubicación y es accesible para el resto de los municipios en transición.

¿A qué concellos da soporte?

A todos los que forman parte de los convenios. En Galicia hay dos, As Pontes y Meirama, y un total de 19 municipios: Cabanas, A Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Vilalba y Xermade en el de As Pontes, y Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes y Tordoia en el de Meirama.

¿Qué número de proyectos gestionados desde la oficina de As Pontes han logrado financiación?

La última línea de ayudas gestionada directamente por el ITJ tuvo muy buena respuesta, ya que los 19 concellos, es decir el 100%, solicitaron ayudas para uno o varios proyectos. Esta convocatoria otorgó ayudas a 16 proyectos en 13 concellos con una adjudicación de doce millones de euros. Se van a financiar cinco proyectos, dos de los cuales son en los municipios de Vilalba y Xermade, en Terra Chá, y tres en Ferrolterra.

La alta participación ha llevado a impulsar nuevas convocatorias.

Así es, el alto índice de participación y la calidad de los proyectos presentados han impulsado al ITJ a trabajar en una nueva convocatoria dotada con 25 millones de euros que se lanzaría este mismo año. Así, los ayuntamientos que no han recibido subvenciones tienen una nueva oportunidad.

¿Hay alguno especialmente interesante por su repercusión?

Todos los proyectos apoyados repercutirán favorablemente en el territorio, de una u otra manera. Las subvenciones permitirán la rehabilitación y transformación de bienes, espacios y terrenos de titularidad pública, para nuevos usos que refuercen su componente social, medioambiental y digital o ayuden a la creación de otros nuevos espacios.

¿Cree que la zona de Transición Justa de As Pontes goza de buena salud?

Sí, porque están previstos proyectos municipales que van a mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía, pero además se ha logrado que se emplacen proyectos industriales con un efecto tractor muy relevante para la economía local, como la fábrica de Sentury Tire, la de biomateriales de Ence, el proyecto de hidrógeno de EDPReganosa y el plan de inversiones de Endesa en la zona. El carácter industrial y energético de la zona seguirán siendo un vector de desarrollo que creará más empleo del que se perderá con el cierre de la térmica.

¿Hay nuevas convocatorias de ayudas en marcha?

Actualmente tenemos dos convocatorias en proceso de evaluación, se trata de las ayudas a proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo en territorios en Transición Justa. Ambas líneas cuentan con una dotación presupuestaria de 50 millones de euros y contamos que tengan buena acogida en el territorio.

La oficina de As Pontes ofrece también asesoramiento a empresas.

En este caso la labor es llevada a cabo directamente por la agente del territorio, que verá su encaje en las líneas de ayudas del ITJ.

¿Qué hay que hacer para presentar un proyecto al CTJ?

Remitir un correo a [email protected], con sus datos, y le podremos orientar de cara a las posibles líneas de financiación disponibles.

¿Qué criterios se siguen para elegir uno u otro proyecto?

Los criterios vienen determinados en las bases reguladoras y en las propias convocatorias.

¿Qué plazos se les exigen a los proyectos para su puesta en marcha?

Los plazos, en el caso de los proyectos de infraestructuras municipales, vendrán definidos para cada uno de ellos en la correspondiente resolución definitiva. En todo caso tienen que estar ejecutados hasta el 30 de junio de 2026. En el caso de las líneas de proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión, los plazos de ejecución fijados son de 24 y 18 meses respectivamente desde la emisión de la resolución definitiva.

¿Qué ayudas han concedido dentro del Plan de Recuperación?

A las ayudas de infraestructuras municipales y empresas, que son gestionadas por el ITJ, se suman las herramientas de apoyo desplegadas por otros organismos. Entre ellas están las del PERTE de Energías Renovables que habilitan más de 2.700 millones de euros. Gracias a estas ayudas gestionadas por el Idae, se ha propiciado el desarrollo de proyectos de generación de hidrógeno verde.