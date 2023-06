Un rayo destroza una casa en Xermade: "Que levante el suelo es increíble"

"De repente se iluminó todo y el ruido... me pegué a la pared y después estuve una hora llorando, ni había visto lo que ocurrió hasta que llegó Alenier", cuenta Eliany Ferrer, vecina de la parroquia xermadesa de Lousada desde hace apenas unos meses, aún con el susto en el cuerpo después de lo vivido en la tarde del lunes, cuando incluso experimentó una pequeña descarga eléctrica -estaba en el fregadero, con la manos mojadas- al caer un rayo en la casa que está pegada al apartamento en el que vive.

"No había visto una cosa igual en la vida, nunca pensé que podía pasar algo así, que levante el suelo es increíble", dice Alenier Rodríguez sobre el sorprendente escenario que se encontró al llegar a la casa afectada, en la que por fortuna no había nadie. Según explica, la descarga atravesó el techo del porche y golpeó un registro de corriente del suelo, desde el que corrió en dos direcciones.

Por una parte entró en la vivienda, levantando todo el suelo -como si un gran topo hubiese hecho un túnel alterando la superficie- hasta alcanzar el cuadro eléctrico, que calcinó por completo; por otra, alcanzó el garaje y un punto del patio exterior, donde destrozó el suelo de cemento, prácticamente como si de un géiser se tratase. "El contador desapareció, no lo encuentra nadie", precisa Alenier, que apunta además que contra una de sus ventanas golpeó la tapa del contador de la vivienda vecina, tras sobrevolar la pista que separa ambas casas.

Destrozos en la vivienda de Lousada. C. PÉREZ

Avisaron a una empresa de electricidad, que acudió ya el propio lunes para comprobar si era posible reparar los daños y volver a conectar la corriente, "pero al ver esto ya desistieron", explican, sin saber cuándo podrán recuperar este servicio básico.

Privados de teléfono e internet están también en otras viviendas de Lousada, donde la tormenta eléctrica se hizo notar especialmente. "Eu creo que veu pola liña telefónica, porque rebentou o rúter, foi un chispazo bestial", relata Pili Gómez, que oyó un "tras-tras" en el pasillo, pero en un primer momento no pensó en un rayo. "Non o esperaba, porque a tormenta oíase ao lonxe e isto apareceu a traición", dice, con el consuelo de que al menos a su ganadería no le sucedió nada.

En la casa de sus vecinos, la situación es similar. "A ver se amañan axiña e non botamos así un mes", apunta Mari Luz Guerreiro, que no estaba en casa cuando se produjo la descarga. "Cando chegamos, ulía a chamusco e xa vimos o automático baixado, falamos se era ben subilo ou non, pero ao final démoslle e xa fomos vendo que luz había, pero nin teléfono, nin internet, nin televisión, debeu de arder un repetidor... así que agora contaremos un conto un ao outro para entreternos", dice Mari Luz, consciente de que, pese a los contratiempos, no han sufrido lo peor de tormenta.

Y es que no muy lejos, en la casa de Manuel Gómez y Fina González, en la parroquia muresa de Irixoa, trabajaban en la tarde de este martes para intentar recuperar el agua, sin saber cuando podrían volver a disponer de algo tan báscio como la luz eléctrica.

Manolo muestra lo que quedó de la nave calcinada en Muras. C. PÉREZ

También en la tarde del lunes, sufrieron los devastadores efectos de un rayo, al que atribuyen sin dudas el incendio que calcinó por completo una nave con 200 pacas y diez rollos de hierba seca, un generador eléctrico, dos motosierras, herramientas... Solo se conserva una pared lateral en pie, que los bomberos enfriaron para evitar que colapsara y el fuego afectase al alpendre anexo, donde hay leña. También salvaron un tractor y una segadora, al lograr sacarlos antes de que la construcción ardiese.

Y el panorama en su casa, donde no hubo incendio pero sí descarga, no es mejor. Apenas se han salvado un congelador y la lavadora, que estaban desenchufados, y todo lo demás -lámparas, televisión, enchufes...- está dañado. "Moeu todo, non deixou nada", resume Manolo. Y añade: "Foi unha chispa que non nos matou ao xenro e a min de milagro. Estabamos na nave de diante da casa e alí foi a unha columna, sacoulle un cacho e os cascotes, coma puños, pasaron polo medio de nós e non nos deron".

"É terrible", confirma Fina, aún si cabe más impresionada al día siguiente que en el propio momento: "Hoxe ves todo o que había e que non hai... A cousa foi moi grave e o non ter luz...".