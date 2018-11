La número dos del PP de As Pontes rechaza el acta de concejala tras dimitir Escourido

Berta Ruiz Gárate, número dos de la lista del PP de As Pontes en las últimas municipales, rechazó ayer el acta de concejala, que podría asumir tras la dimisión de Manuel Escourido.

El que era el único representante del PP en el Concello pontés presentó su dimisión el pasado 26 de septiembre, una decisión que se hizo efectiva en el pleno del 25 de octubre, cuando se despidió de la corporación municipal.

Tras Ruiz Gárate, el tercero en la lista del PP es Suso Román. Ante la posibilidad de que él también rechace el acta -ya no vive en As Pontes- algunas voces señalan al número cuatro, Javier Acosta, como el posible candidato que ocupará el puesto de Escourido, aunque todavía no hay nada confirmado por el partido.