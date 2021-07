EL ORBALLO Cultural llega por primera vez a As Pontes y cae como agua de mayo, sobre todo para Manufa, el artista pontés que hace su debut sobre los escenarios en este ciclo de conciertos.

"Emocionado y con ganas", esas son las sensaciones de Manuel Fernández Alonso, más conocido en el panorama musical como Manufa. El joven de 21 años confiesa que su principal deseo es que la gente disfrute de su música y de su actuación de este sábado.

Su aproximación a la música se produjo en 2019. En ese momento estaba estudiando algo que no le motivaba, por lo que decidió tomarse un respiro y buscar lo que realmente le gustaba. "La clave es el autoconocimiento", cuenta Manufa, y fruto de esa autoexploración empezó a probar en el mundo del rap desde su habitación. Desde entonces, la música se hizo un hueco en su vida y se convirtió en su principal motivación.

Es difícil encajar su repertorio en un solo género, como él mismo confiesa, ya que "fluye desde la salsa al techno, pasando por el dembow, el trap calmado y el trap duro", y ante la falta de palabras en el diccionario para calificarla, Manufa se inventó una propia: "Mi música es una "pajareada", que sería algo así como muy aleatoria, cuando la escuchas nada es lo que parece".

El artista todavía no ha presentado su proyecto sobre el escenario, por lo que este sábado será la primera vez que se puedan escuchar en directo canciones como Préndelo, Fumo Humo o One Shot #1, entre otras. Y no lo hará solo, Manufa se rodea de gente que lo ayuda a crear y contribuye a su proyecto. Encima de las tablas en As Pontes estarán Pitón, su dj; Seofel, su produtor; Nesi, su manager, pero que también rapeará con él; Jerson PLKS, también con el micro, y Claudia Sanjurjo, que cantará en una de las canciones.

Durante esta semana, para ir abriendo boca, está publicando en su Spotify las nuevas canciones que compondrán su primer trabajo y que ya se escucharán en directo en el Orballo Cultural. Después del concierto saldrá el disco y los videoclips que tienen preparados para las nuevas canción.

"Animo a todo el mundo a conocerse a sí mismo, a buscar algo que le guste y le motive realmente y darle a fuego", explica Manufa, el que hace unos años, cuando rapeaba con las paredes de su habitación como único público, no se habría imaginado que formaría parte del cartel del Orballo Cultural.

PROGRAMACIÓN. As Pontes acoge por primera vez un festival que recala en diferentes concellos y lo hará en el patio del colegio Santa María este sábado y el domingo.

La sesión vermú empezará a las 12.30 horas con la actuación de Verto, el grupo que ha revolucionado el panorama musical gallego en los últimos meses. Por la noche, a las 21.30 será el turno de Ptazeta, la cantante canaria que actuará por primera vez en Galicia. Después de ella, llegarán los ritmos de Manufa, el artista local que hará su debut musical.

El domingo, Baiuca y su banda harán sonar su música tradicional renovada a las 12.30 horas para despedir el Orballo Cultural.

Las entradas de todos los conciertos están disponibles en la página web www.tickentradas.com.