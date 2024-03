Los dos nuevos pediatras de Vilalba ocuparán sus puestos antes del 18 de abril

El Sergas confirma que se incorporarán dos nuevos pediatras al centro de salud de Vilalba y lo harán antes del 18 de abril, tal y como se indica en el DOG, donde este lunes se publicó la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas por la que se procede "ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo convocado polo sistema de concurso de méritos".

En este proceso, tal y como informan desde el Sergas, se ofertaron 60 plazas de pediatras de atención primaria y 12 en hospitales comarcales de Galicia. "Cubríronse todas as prazas ofertadas, agás as de pediatras de atención primaria de Cervo e Viveiro, no distrito sanitario da Mariña", indican.

"Mediante este proceso de concurso de méritos, os pediatras seleccionados irán tomando posesión das súas prazas fixas nos centros adxudicados", especifican desde el Sergas, y añaden que esta convocatoria de estabilización para "postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario", permitió cubrir con carácter fijo otras plazas de pediatras en la provincia de Lugo, concretamente una en el hospital de Monforte, dos en el de A Mariña, una en el centro de salud de Chantada, otra en el de Quiroga (con cobertura a otros concellos), una en Monterroso, otra en Mondoñedo y una más en el centro de salud de Viveiro, a mayores de las dos de Vilalba.

"Na convocatoria establécese un procedemento que permite que, no suposto de non incorporación ao destino adxudicado, a Administración sanitaria poida seleccionar a novos aspirantes", indican desde el Sergas.