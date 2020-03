Nuevos espacios para la creación en As Pontes

Tiene 31 años y lleva muchos involucrado en el mundo del arte. Tenía claro que su objetivo era vivir de lo que le gusta y acaba de dar un paso hacia adelante. El pontés Sergio Picos acaba de inaugurar el taller de artes Comeluz, un proyecto cultural que nace con la intención de ofrecer nuevos espacios para la creación, acogiendo clases de pintura para niños y mayores, exposiciones y todo tipo de talleres.

"As Pontes siempre ha sido muy cultural, pero últimamente parece que todo eso ha quedado más escondido, que no hay tantas clases como antes", explica Sergio, que este fin de semana inauguró su nuevo espacio.

"Vino muchísima gente, la verdad estamos muy contentos con la respuesta", dice el artista, que destaca que a su lado, en su proyecto más personal, está su pareja, Miriam Chaves, su "gran apoyo".

"Mi idea es dar clases a niños y a adultos de pintura, dibujo, grabado, acuarela, técnicas de estampación... pero también que el taller sirva de espacio para exponer y para dar a conocer a artistas de la zona. La idea es ir renovando las exposiciones cada cierto tiempo y abrirlo también para dar charlas y talleres con diferentes autores", dice, al tiempo que destaca que en la inauguración ya hubo la primera colaboración con la creación en directo del mural que da nombre al taller, que realizó la artista Jany, con la que espera colaborar más veces y realizar un taller de caricaturas.

"Las clases las quiero enfocar a la creatividad y a la imaginación y no tanto a copiar de una lámina. Todo dibujante o artista se enfrenta al miedo del folio en blanco y hay que perder ese miedo a través de diferentes técnicas", dice.

Sergio, que estudió Bellas Artes en Salamanca y se formó en serigrafía artística, grabado y estampación en el Ramón Falcón, en Lugo, ya suma una decena de alumnos en su nuevo taller.

"Hay algún adulto, pero sobre todo niños por ahora", dice un joven que ya impartió algunos talleres. "Ya di clases, pero es la primera vez que lo hago en un local propio", dice, y explica que para poner a andar el Taller de Artes Comeluz contó con una ayuda económica del Concello de As Pontes y otra de la Xunta de Galicia.

"No tengo pensado un tope de alumnos, cuantos más, mejor", afirma, mientras desvela uno de sus sueños: "Ayudar a crear a los nuevos artistas locales y acompañarlos en su camino, al menos al principio", indica un joven que sabe lo que es tener que buscar espacios —él expuso en San Cibrao, en Lalín o en As Pontes— y que participó en proyectos como el de las meninas de Canido, en Ferrol, donde presentó una "menina feminista y una reinterpretación del We can do it’ americano". Su obra se puede seguir en el perfil de Facebook Comeluz Artista, donde muestra parte de su trabajo.