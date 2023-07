Aunque el grupo de pop hinchable vilalbés Irmandades do Falo cantaban que non pasan as horas no reloxo de María José en su tema homenaje al mítico bar Torrelavega, lo cierto es que sí fueron pasando, hasta el punto de que esta pequeña taberna del casco histórico de la capital chairega se ha convertido, con sus casi 60 años de historia, en el local hostelero más antiguo de Vilalba.

Pero lejos de quedarse anclado en el pasado, sus responsables, esa María José Alvariño que es a condesa na súa torre vilalbesa, que bica ao mundo coa súa boca de fresa, y ese Luis Lama que non apagou o lume han querido darle una nueva imagen y acometieron una reforma que ve este viernes la luz, dejando atrás su característico tamaño casi minúsculo pero conservando la esencia de un bar de toda la vida donde las tapas de caldo limpio, oreja, tripa y morro son lo más característico. Ya lo dice la canción, TorreLoveVega: tripa, orella, morro por ti, María José.

La historia del bar Torrelavega es la de alguien que mamó la hostelería desde pequeño, como le ocurrió a Luis. Sus padres, Antonio Lama y Mercedes González, después de trabajar casi una década en esta localidad cántabra, regresaron a Vilalba y crearon la empresa de transportes Torrelavega, junto a un hermano de Antonio, y un bar, el La Farola, por la luminaria que había en la conocida como Praza das Mulleres en la que se ubica el local.

"Los clientes le cambiaron el nombre, porque nadie lo llamaba La Farola, sino que decían: vamos al de Torrelavega. Y así le quedó", explica Luis sobre un negocio cuya licencia se remonta a 1964 y en el que se crió. Y fue ese vínculo el que le llevó a esta nueva etapa para ellos, que llevan 24 años al frente de un bar en el que Antonio y Mercedes trabajaron 38, algunos de ellos junto a su hijo y su nuera.

"Luis es muy de raíz. Le tiene un cariño especial a esta casa y al comprarla decidió hacer la reforma del bar", explica María José sobre unas obras que han permitido doblar el espacio y habilitar una terraza en la parte de atrás, dándole una nueva imagen también a las mesas y sillas que ya tenían. Para hacer frente a esto, cuentan con contratar a dos personas.

El Torrelavega enseñará este viernes, a partir de las 20.00 horas, su nueva cara y muchos clientes de toda la vida están ya ansiosos. Y los que más, los integrantes de Irmandades do Falo, que ahora podrán grabar en él el videoclip oficial de su canción TorreLoveVega tras ganar con ella el primer Concurso de Música Local. "Que nos hicieran una canción fue una satisfacción total. Aunque no esté el bar, la canción va a seguir ahí, siempre", dice Luis. Y es que aquí el reloj tiene su particular manera de marcar el tiempo.