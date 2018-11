El nuevo parque industrial de Rozas será una realidad a mediados de 2019

La Xunta iniciará en breve la construcción del nuevo parque industrial de Rozas, un proyecto que pretende "atraer investimentos estables de empresas do sector aeroespacial a Galicia" y que será una realidad a mediados del próximo año 2019, tal y como confirman desde la Consellería de Economía e Industria.

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) acaba de aprobar la autorización para que la Xunta inicie las obras de esta infraestructura, que se ubicará en el aeródromo chairego, a la derecha del Centro de Aviación Aerotransportada (Ciar).

La primera fase de las obras, a las que el Gobierno gallego destinará cerca de 2,4 millones de euros, está destinada a la dotación de espacios y servicios para las empresas adjudicatarias de proyectos de investigación y tiene un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto inicial del nuevo parque industrial incluye la urbanización de 31.500 metros cuadrados de terreno. De esos, se reservarán 7.180 metros cuadrados para las parcelas de las empresas, que podrán albergar siete naves.

El resto del terreno se distribuirá entre una plataforma de maniobras, una superficie de 1.500 metros cuadrados para el Inta, viales, zonas peatonales, un nuevo aparcamiento, 400 metros cuadrados para equipamiento y 6.800 para zonas libres.

"Este parque estará destinado a empresas de interese para reforzar o tecido industrial aeronáutico galego e que estean relacionadas co desenvolvemento e produción de vehículos non tripulados. Así, as empresas que albergará a nova aceleradora aeronáutica de Lugo poderían ser, por exemplo, futuras usuarias deste parque", explican desde la Xunta. Además, este nuevo espacio también será la ubicación de los hangares de las dos socias industriales del Gobierno gallego en la Civil UAVs Initiativa, Indra y Babcock, aunque esa obra no forma parte de este proyecto.

Tras esta primera fase, la Xunta prevé la realización de otras dos, con el objetivo de ampliar las instalaciones hasta sumar una superficie total de 58.000 metros cuadrados, con lo que se podrán poner a disposición del tejido empresarial entre 15 y 17 naves.