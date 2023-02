El nuevo juicio a Ana Sandamil arranca este lunes con las pruebas psiquiátricas como clave

No es habitual que una persona se siente dos veces en el banquillo de los acusados para ser juzgada por los mismos hechos. Es una posibilidad remota que se ha dado en uno de los juicios más largos y densos de todos los celebrados en la capital lucense: el caso de Ana Sandamil por el asesinato de su hija Desirée Leal, de siete años. La nueva vista contra la presunta asesina arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo con todas las miradas puestas en las pruebas psiquiátricas, ya que el juicio se repite por las dudas sobre un único punto: el grado de imputabilidad de la acusada.

Hace justo un año, esta vecina de Muimenta se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo y tras seis días de juicio, y más de sesenta declaraciones, el jurado popular emitió su veredicto sin titubear. La conclusión fue clara y contundente: Ana Sandamil estranguló a su hija con sus propias manos, siendo consciente de lo que hacía y con el único objetivo de separarla de su progenitor.

El tribunal apoyó de este modo la tesis que defendían las acusaciones y descartó la muerte accidental, así como el hecho de que el trastorno psicológico de la acusada anulara o afectara de forma considerable a su comprensión de la realidad. El jurado popular la declaró culpable por unanimidad y la Audiencia Provincial de Lugo la condenó a prisión permanente revisable. Tema zanjado.

Sin embargo, Ana Sandamil siempre mantuvo su inocencia y su letrado, Luis Rifón, insistió una y otra vez en que la acusada no era consciente de lo que hacía. Insistió tanto que recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la sala de lo Civil y Penal le dio la razón en parte, ordenando repetir el juicio.

El alto tribunal no puso en entredicho la realidad del asesinato y consideró irrelevantes muchos de los aspectos discutidos en el juicio, como si la acusada conocía la intención de su pareja de solicitar la custodia de la niña, si buscó en internet medios con los que podría acabar con la vida de la pequeña o si tras cometer el delito ingirió trazodona en cantidades que sabía que no eran letales. "Estos son tan solo elementos que adornan el relato, pero que no son determinantes, ni de la culpabilidad ni de la inocencia", señaló.

¿Cuál era entonces el cabo que había dejado suelto el jurado popular al emitir su veredicto? El TSXG también fue tajante: la sentencia carecía de motivación en un elemento que resultaba esencial: la determinación del grado de imputabilidad de la mujer. "La acusada dio muerte a su hija, procedió por su propia voluntad y solo ella conoce los motivos que la llevaron a cometer el crimen; cuestión diferente es llegar a determinar si esa voluntad estaba patológicamente viciada", concluyó.

El tribunal recordaba además en su fallo que existieron "opiniones encontradas" al respecto y que el jurado popular optó por dar credibilidad a una pericial y no a otra, sin motivar su decisión, "y un pronunciamiento inmotivado es arbitrario", dijo, «por más que pueda ser acertado».

Las dudas sobre la imputabilidad de Ana Sandamil se convirtieron así en el verdadero caballo de batalla de la causa, pero la ley obliga a repetir la vista en su totalidad y con un nuevo jurado popular, lo que implica otros seis días de juicio, otras sesenta declaraciones y otros nueve ciudadanos anónimos ante un caso del que ya queda poco que contar.

El nuevo jurado escuchará los interrogatorios de la acusada, de los testigos y de los peritos, pero tendrán que afinar los cinco sentidos ante los testimonios que darán la clave para determinar el grado de imputabilidad de la presunta asesina: los de los psiquiatras y forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y el de la doctora del centro penitenciario de Teixeiro.

En la vista oral celebrada hace un año, todos los peritos coincidieron en definir a la acusada como una mujer afectada por un trastorno psicológico; una persona "vulnerable", "impulsiva", "insegura" y con "pocos recursos" para manejar su estrés. Sin embargo, la percepción de los profesionales tomó rumbos distintos a la hora de valorar la afectación mental de Ana Sandamil el día de los hechos.

Los forenses y la psiquiatra del Imelga concluyeron que la acusada padecía "un trastorno severo de la personalidad", aunque "sabía lo que estaba haciendo cuando puso fin a la vida de su hija". Sin embargo, para la psiquiatra que la asistió en prisión -quien la continuaba tratando cuando se celebró la vista-, la acusada padecía "un trastorno mental severo de tipo psicótico", por lo que el día de los hechos "tenía afectadas totalmente sus capacidades".

El jurado popular que declaró culpable a la acusada otorgó mayor credibilidad a los peritos del Imelga, pero no justificó los motivos por los que la psiquiatra del centro penitenciario resultó menos convincente. Por ello, el nuevo jurado tiene entre sus manos un cometido claro: argumentar al detalle su veredicto para concluir si Ana Sandamil mató a su hija "por pura maldad", como alegaron las acusaciones, o "presa de un trastorno mental", como defendió su letrado.

Si el tribunal popular avala de nuevo la tesis de las acusaciones, la imputada continuará en prisión, pero si respalda los argumentos de la defensa, dejará la puerta abierta para que la Audiencia Provincial de Lugo le imponga a Ana Sandamil una medida de internamiento psiquiátrico o, subsidiariamente, le rebaje en dos grados la pena por el delito de asesinato.