Un nuevo impulso para O Muíño

Con la misma fuerza de las aguas del río Miño que mueven el histórico mecanismo del molino inicia Gutier Penas, melidao de 30 años, su etapa como gerente en el emblemático restaurante O Muíño de Meira, ubicado en el área recreativa Profesor Río Barja, que volverá a abrir sus puertas mañana viernes después de llevar unos siete meses cerrado.

"Levamos 14 anos poñendo o polbo na feira —Gutier pertenece a la familia de la Pulpería de Melide—, xurdiu esta oportunidade e decidín probar sorte", explica el joven, que dirige también una empresa de cátering que solía recorrer toda España y que vio mermada su actividad casi por completo debido a la pandemia.

"Busquei isto como alternativa, debido o parón que sufrimos o ano pasado co confinamento e que se prolongou durante o que vai de 2021. O noso mellor cliente do cátering é Bayer, a farmacéutica, pero co tema do covid non houbo eventos", indica Gutier, que concursó y se llevó la concesión para los próximos diez años del establecimiento hostelero meirego, que dispone actualmente, con lo aforos establecidos, de 150 plazas en la terraza y 80 en el interior.

O Muíño de Meira, que fue rehabilitado en 2006 por iniciativa del Concello y empezó a ser explotado como bar y restaurante en 2010, tendrá como fuerte "o polbo e o churrasco e o menú do día", avanza su nuevo gerente, que contará con otras seis personas en su equipo para sacar adelante el trabajo.

El horario será de 7.00 de la mañana a cierre "unha hora que dependerá das restricións que haxa en cada momento", explica Gutier, quien avanza que debido a la pandemia tampoco podrán hacer una gran inauguración, así que abrirán sus puertas en el horario habitual este viernes. "O único que faremos é que a segunda consumición será gratuíta", dice.

Las expectativas de futuro del empresario melidao son buenas. "É un momento complicado, é case como botar unha carta ao aire, pero as sensacións son boas. Meira é un pobo que ten bastante movemento e o sitio é espectacular", afirma.

El inmueble municipal en el que se encuentra este restaurante está enclavado en plena naturaleza, posee una decoración tradicional y cuenta con un hórreo, un cruceiro, un dolmen o un molino completo. "Esperamos que a xente se anime a coñecelo", concluye Gutier.