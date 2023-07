El nuevo gobierno local de A Pastoriza contará con dos dedicaciones exclusivas

El salón de plenos de la casa consistorial de A Pastoriza acogió este jueves la sesión de organización en la que quedaron definidas las áreas que asumirán tres de los cinco ediles del nuevo gobierno popular, un pleno de carácter ordinario en el que también se aprobaron dos dedicaciones exclusivas.

Tanto el nuevo regidor, Darío Cabaneiro, como el que será el segundo teniente de alcalde, Marcos García Lombardero, percibirán un salario bruto anual de 28.149,5 euros, que se repartirá en 14 pagas, doce de ellas ordinarias y dos extraordinarias.

Estas retribuciones salieron adelante gracias al voto de calidad del alcalde popular de A Pastoriza, ya que en la sesión plenaria faltaba una de las tres concejalas del PSOE, que votó en contra a esta cuestión igual que lo hicieron los tres ediles del BNG.

La portavoz nacionalista, Elva Carreira, justificó su voto defendiendo que no entendía por qué la primera teniente de alcalde, Josefa García Pena, que asumirá las concejalías de Turismo, Cultura, Deportes, Feiras e Festexos y Participación Cidadá, no percibirá nada "pese a ter áreas de goberno" al igual que los otros dos que sí cuentan con dedicaciones exclusivas.

"Resúltanos chamativo que a única muller que ía en toda a lista do PP asuma a primeira tenencia de alcalde, pero que o seu traballo non sexa retribuído como o do resto dos que teñen áreas de goberno", criticó.

En el reparto, el regidor asumirá la Presidencia, mientras que Marcos García Lombardero se encargará de Vías, Obras e Servizos Básicos, un área que incluye las infraestructuras de servicios y suministros, parque móvil, alumbrado, recogida de basura, así como las vías de comunicación entre núcleos rurales y el rozado y mantenimiento de las pistas municipales.

RETRIBUCIONES. En la sesión de organización celebrada este jueves, también se estableció lo que percibirán los concejales por asistencia a plenos, 100 euros, y a las juntas de gobierno, 60.

Así mismo, se acordó que las sesiones plenarias ordinarias se celebren el tercer jueves de los meses impares, a las 20.30 horas, el mismo horario que ya había en la pasada legislatura y que el BNG pidió que se mantuviese, ante la propuesta inicial de variarlo a las 9.00 horas.

Nueva adjudicataria para el SAF

Otra de las cuestiones que se abordó en la sesión plenaria ordinaria fue la contratación de la nueva empresa que se encargará de gestionar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un proceso que ya se había iniciado con el anterior gobierno bipartito, que se rompió tras 16 años de mandato.

Oferta

La firma adjudicataria, Attende Care, fue la que presentó la mejor oferta al concurso público, no a nivel económico, pero sí en mejor equipamiento, material técnico y propuesta de actividades a desarrollar.