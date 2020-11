Un nuevo amigo para los animales

Con solo once años ya ha vivido quizás más que cualquier persona de su edad o incluso mayor. Eso, unido a la imaginación innata con la que cuentan los niños, probablemente le lleve a tener una mente más abierta y ver posibilidades donde otros no ven nada. José Daniel Bermúdez Rodríguez ya ha tenido que pasar por una emigración y se vino desde Venezuela con su familia hace dos años a Vilalba, donde sigue haciendo gala de sus dos grandes motivaciones en su corta vida: los animales y ayudar.

Fusionó ambas y de ahí surgió una curiosa y, a la vez, novedosa iniciativa en el municipio, la cual bautizó como Patitas Express, un proyecto incipiente, pero ilusionante para él, con el que se ofrece a cuidar y pasear perros de razas pequeñas y medianas, tal y como hacía en su país natal, al cual emigró desde Vilalba su abuelo paterno y del que se tuvieron que marchar sus padres y sus dos hermanos porque "allá hay una situación muy, muy complicada", según su madre.

"De pequeño a mí me acostumbraron a convivir con animales y les cogí mucho cariño, en especial a los perros. En Venezuela teníamos una tía que paseaba perritos de gente que vivía en una residencia de viejitos y me gustaba acompañarla. La idea me gustó mucho y pensé en hacerla en Vilalba", relata José Daniel sobre el origen de su propuesta, con la que ofrece servicios como "pasear perros, bañarles, hacer que socialicen con otros de su misma especie y les enseño muchos trucos", explica, al tiempo que muestra lo que le enseñó a su perrita, Lulú, a la cual adoptaron cuando llegaron a la capital chairega. A cambio de una galleta, se muestra diligente para sentarse, dar la patita y ladrar cuando José Daniel se lo ordena.

El pequeño cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Karina Rodríguez, que reconoce que cuando le expuso su idea lo miró incrédula, pero no duda en animarlo con su proyecto. "En diciembre, unos familiares nos invitaron a ir a Madrid y no encontramos donde dejar a Lulú, así que al final nos la llevamos. Cuando regresamos, él mismo me dijo que igual que nos pasó a nosotros le podía pasar a más gente y que sería importante que hubiera en Vilalba algo para atender a las mascotas de quien lo necesite", relata con orgullo. Así que empezaron a perfilar la propuesta. Al vivir en un piso, acotaron las razas de perro a pequeñas y medianas, y también a un número de entre dos y tres a la vez, incluyendo a Lulú. El nombre, José Daniel lo vio claro: "Patitas, es obvio, porque son perros. Y Express porque voy a buscar el perro a su casa, lo paseo, lo cuido y lo devuelvo. Es un servicio a domicilio".

Además, aunque principalmente está pensado para perros, podrían atender a aves como loros o periquitos, los cuales José Daniel ya tuvo también de pequeño, y, cuando él está en el colegio por las mañanas, se ocuparía de los animales su madre. En cualquier caso, se puede contratar por horas o incluso por días, por si los dueños de las mascotas quieren o tienen que irse de viaje. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto llamando al 698.164.337.

Por ahora, la idea ha tenido escasa acogida, más allá de algunas amistades que sí la han probado, por lo que José Daniel le pide a su madre que le ayude a promocionarse. "Me dice de hacer una página web o algo en Facebook. Él a veces se desanima porque en Caracas, donde vivíamos, sí hay este tipo de servicios porque la gente lo necesita, pero este es un pueblo más pequeño y quizás no hay esa demanda. Pero yo lo animo, le digo que no decaiga", comenta Karina, que colocó algunos carteles por Vilalba para dar a conocer Patitas Express.

"Por la pandemia también se quedó mucha gente sin trabajo y ahora pueden pasear ellos a sus perros", añade José Daniel, que quiere ser de mayor "rescatista o veterinario", mientras sueña con que sus ganas de ayudar puedan serle útiles a alguien.