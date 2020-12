Aumentan las protestas en As Pontes ante la incertidumbre sobre la central

Al grito de "non é transición, isto é destrución" o "sen industria non hai futuro" trabajadores de Endesa de la central y de las empresas auxiliares recorrieron este viernes las calles de As Pontes para exigir información de la eléctrica y apoyos de las administraciones públicas ahora que ya finalizaron las pruebas con biocombustibles. De ellas depende el futuro de la térmica, o al menos de parte de ella —Endesa desde que comenzó a caer la producción abandonó las obras de adaptación a la nueva normativa de emisiones europea en dos grupos, con lo que prácticamente los descartó—.

Sin resultados oficiales —fuentes de Endesa confirmaron en varias ocasiones que se comunicarán antes de finales de año— y cuando se cumple un año de la solicitud de la eléctrica del cierre de la planta de As Pontes, la incertidumbre no se depeja, y los trabajadores han decidido incrementar las protestas. Si el miércoles cortaron la AG- 64, este viernes realizaron la marcha sin dejar indiferente a ningún vecino. Los estallidos y el estruendo resonaron en todas las calles durante más de dos horas e incluso los niños que disfrutaban del recreo en Santa María se sumaron a las consignas de la marcha con sus gritos a su paso por el colegio.

El calendario de movilizaciones continuará para la semana. Desde los sindicatos prevén que Endesa comunique a la Xunta los resultados de las pruebas con biocombustibles a través de un informe el próximo martes, día 22.

Y ellos, que estos días se reunieron con representantes del BNG y del PSOE, tienen programada una reunión con el conselleiro de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde, al día siguiente. Esa misma jornada convocarán una concentración de trabajadores simultánea. Y todavía continúan a la espera de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica.

"O obxectivo é reivindicar que nos queda menos tempo, que aquí non hai garantías de emprego nin proxectos de futuro asegurados e que ao final isto non está sendo unha transición xusta", explicó Alberto Amado, de la CIG.

Fernando Galego, de CC.OO. y delegado de Maesa, remarcaba: "Estamos peleando por nuestros puestos de trabajo, las auxiliares estamos en el olvido, para cerrar la lista de afectados faltan dos empresas por concretar el número de trabajadores y Endesa quedó de citarnos la semana pasada y nada". "Hay que intensificar la presión con las administraciones, tenemos un silencio total por parte del Ministerio de Transición Ecológica y la Xunta", añadió.

"Informáronnos de que o 22 presentará os resultados e de aí emana a reunión do 23", recalcó Nicasio Pena, de UGT, que aseguró que por el momento hay muchas dificultades y pocas expectativas de futuro. "Fálase de proxectos que poden tardar cinco ou dez anos e a xente non aguanta", apuntó.

El presidente del comité de empresa de Endesa, Luis Pico, resaltó la importancia de hacerse ver "e intentar facer unión de cara ao que nos vai vir". "A semana que vén teremos novas de Endesa e da Xunta, pero o comité técnico ten que dicir algo", expresó, mientras recordó que en las pruebas hubo personal del Idae y el Inega.

"Traslados e formación non é transición xusta se non se mantén o emprego", añadió, al tiempo que recordó que ya se recolocaron unas doce personas y que se irán otras cuatro antes de fin de año, pero incidió en que son cifras muy inferiores a las planteadas inicialmente. "Era unha falta de respecto sen unha decisión firme", valoró.