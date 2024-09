Las nuevas piscinas de Vilalba superaron los 10.000 usuarios

Las nuevas piscinas municipales exteriores de Vilalba registraron desde su inauguración a principios de este verano más de 10.000 usuarios, dejando una media por día de más de un centenar de personas.

Así lo explicó la alcaldesa, Marta Rouco, en una rueda de prensa este viernes, en la que estuvo acompañada por los concejales Luis Fernández y Paula Vigo, para dar a conocer el balance del funcionamiento de esta nueva instalación, que estuvo abierta desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

"É unha cifra salientable tendo en conta o número de habitantes que ten o concello e tamén que as condicións meteorolóxicas non foron boas este verán, no que se duplicaron os días de choiva respecto a anos anteriores", indicó la regidora, al tiempo que destacó que "esa media diaria chegouse a triplicar nos días de bo tempo e tamén se superou o aforo máximo en varias xornadas, nas que houbo colas de agarda".

De cara al próximo verano, el Concello prevé ampliar la zona verde, cambiar las fechas de apertura y promover actividades

La recaudación por la venta de entradas rondó los 27.200 euros –una media de más de 290 euros al día–. "É unha cantidade importante, que permite manter o custo económico desta infraestrutura. Cubre a parte máis importante, que son os gastos de persoal. Quedarían uns 10.000 ou 12.000 euros que ten que asumir o Concello", salientó Rouco.

Luis Fernández, Marta Rouco y Paula Vigo, en la presentación del balance. M. ROCA

Tanto la alcaldesa como los ediles mostraron su satisfacción por la aceptación de esta nueva dotación, sobre todo teniendo en cuenta que "era o primeiro ano e non fixo bo tempo", y destacaron que recibieron "comentarios e valoracións positivas" sobre un complejo que busca ser "un reclamo turístico e unha alternativa de ocio".

"Tamén somos coñecedores das pequenas incidencias que aconteceron e recollemos as suxestións que nos fixeron chegar por distintas canles. Sabemos destas situacións e buscaremos solucións para tratar de mellorar", reflexionó Marta Rouco.

Futuras novedades

El concejal de Infraestruturas Urbanas, Medio Ambiente e Espazos Naturais, Luis Fernández, avanzó en esta línea que se prevé ampliar la zona verde, lo que permitirá aumentar el número de usuarios. "Agora poden entrar 225, e con esta modificación prevemos que para o ano que vén poidan acceder entre 40 e 50 persoas máis", dijo.

También anunció que se está pensando en cambiar las fechas de apertura, de forma que las instalaciones estarían abiertas desde el 1 de junio al 31 de agosto. "Tamén serían 90 días, nos tres meses tradicionais do verán, e adiantariamos a outras piscinas que abren o 1 de xullo", afirmó.

La responsable de Infancia, Mocidade e Deportes, Paula Vigo, explicó que estudiarán la posibilidad de realizar actividades en las piscinas, como aquagym u otras, en los horarios de menor afluencia.