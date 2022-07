La nueva planta de Ence convertirá As Pontes en un "polo de bioeconomía"

"Tenemos mucha ilusión y queremos que esta primera planta, que esperemos esté pronto funcionando, de papel tisú parcialmente recuperado y mezclado con fibra virgen sea la primera instalación de varias de las que queremos hacer relacionadas con la bioeconomía. Queremos fabricar bioproductos y biocombustibles y que As Pontes sea un polo de bioeconomía", aseguró este jueves Ignacio Colmenares, presidente y consejero delegado de Ence, en la presentación a los agentes sociales -empresarios, comerciantes y sindicatos- ponteses del proyecto que la firma quiere poner en marcha en el municipio, en los terrenos en los que está hoy la central térmica, para lo que ya hay un acuerdo con Endesa.

Colmenares explicó que el proyecto "surge de un triple compromiso de Ence con Galicia, con el medio ambiente y con nuestros clientes cada vez más concienciados con la bioeconomía" y agradeció el apoyo mostrado a las distintas administraciones, representadas en el acto de este jueves por el alcalde pontés, Valentín González Formoso, y el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde.

Este destacó que la nueva planta de Ence en As Pontes es "un proxecto innovador, que non existe no mundo nestes momentos" y que permitirá el desarrollo de una tecnología para recuperar papel y cartón y transformarlo en pasta reciclada blanqueada, en un 80%, y papel tisú y productos higiénicos de forma autosuficiente.

"É unha iniciativa importante, que vai permitir que As Pontes estea no centro do desenvolvemento dun polo de economía circular e que dará respostas ás necesidades que desde o punto de vista industrial ten esta comarca unha vez que se ten decidido pechar a central", subrayó Conde.

Quiso destacar además el efecto tractor de la nueva planta, que impactará de forma positiva "en máis dun cento de pequenas e medianas empresas vinculadas coa loxística, o mantemento, a recollida de materia prima ou o transporte".

Tanto Conde como Formoso hicieron hincapié también en la necesidad de colaboración entre todas las administraciones para que salga adelante un proyecto que prevé una inversión de 355 millones de euros, la creación de 150 empleos directos, unos 400 indirectos y alrededor de 600 inducidos. "Vai ser un traballo colectivo e aquí contarán con todas as facilidades do mundo para que poida ser unha realidade", afirmó el regidor pontés.

Colmenares avanzó que, tras los estudios previos, el estudio de viabilidad y el inicio de la tramitación llevarán unos doce meses, y que esta última "imagino que durará otros seis o doce más, y luego ya se empezará a construir".

La previsión, para cumplir estos plazos, es que la iniciativa se tramite como Proxecto Industrial Estratéxico, una medida a la que ya se presentaron la semana pasada otros dos proyectos para As Pontes: una planta de hidrógeno verde promovida por Reganosa y EDPR y una fábrica de producción de neumáticos de la compañía china Sentury Tire.

Los tres, además, están entre las 36 iniciativas de grandes empresas que la Xunta preseleccionó para optar a la convocatoria del Fondo de Transición Justa.