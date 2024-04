El pontés Alberto Pérez se estrena en el mundo literario con 'De cantos y revoluciones'

Siempre escribió poemas pero hasta ahora habían estado guardados. Este jueves presenta algunos al público a través de su ópera prima, De cantos y revoluciones. Y de como el amor transforma el mundo, una obra en prosa poética, con espíritu rebelde y pinceladas filosóficas, que invita al lector a pensar a través de una crítica social que parte de una máxima clara: "Se puede vivir sin amor, pero sin amor uno está muerto".

"Lo de escribir me viene un poco de siempre, pero nunca me había decidido a enviar los poemas a editoriales para publicarlos. Me animó un compañero y funcionó", relata el pontés Alberto Pérez, que afronta esta nueva aventura con ganas, pero con la incertidumbre que genera adentrarse en lo desconocido. Es licenciado en Filosofía, pero su mundo laboral está alejado de las letras. Trabaja en el IGVS en Santiago.

"Todo es nuevo para mí. Me ha hecho mucha ilusión ver el libro publicado y ahora estoy a la expectativa, espero que tenga buena acogida y que guste", dice este nuevo escritor, que asegura que pese a que sus lectores cero lo animan la respuesta del público es una incógnita. "Son amigos y familia, ¿qué van a decirme?", bromea, pero asegura que no ha escrito pensando en vender.

"Soy consciente de que la poesía no triunfa mucho pero me hace mucha ilusión. Y si puede hacer pensar, pues muchísimo mejor", asegura pocas horas antes de su puesta de largo un autor que no evita la polémica.

En la biografía de presentación narra una de esas anécdotas que lo marcaron a él y la intrahistoria local: el día que él y un amigo quisieron robar la Virgen del Carmen. "Nos cogió la Policía pronto. Es una travesura de la adolescencia, pero se me ocurrió incluirla porque creo que encaja con el espíritu rebelde de la obra", dice.

El libro está estructurado en 50 cantos y 50 revoluciones. Los cantos "son más diversos" –"hablo del sentido de la vida o temas más concretos como la emigración, pero están muy conectados con el amor, el cosmos y la naturaleza"– y las revoluciones son una crítica social al capitalismo desde el punto de vista del fetichismo, entendido como que "las cosas cobran valor por sí mismo, se guían por sus propias reglas y nos acaban dominando, como los mercados", explica el autor, que, como ya deja claro en el propio prólogo del libro, defiende que es el amor, "como salvador", el que da sentido a toda la obra. Y a todo, en realidad.

"El amor transforma al ser humano, desde el amor romántico, que transforma a las personas, como el amor entendido como algo más genérico, de manera social, llámalo si quieres solidaridad o empatía", dice. Y va más allá: "Una revolución si no está conectada con la fe en el ser humano, el amor, está fracasada ya de antemano. Aparte de la praxis, necesita una teoría, pero también esos valores", explica.

De cantos y revoluciones (...) publicado con Ediciones Carena, de Barcelona, verá la luz esta tarde en Santiago, en la librería Pedreira, a las 19.30 horas, en una presentación conjunta con su editor, José Membibre, que lanza Evita a Eva. Pero ya tiene fecha reservada para presentar en As Pontes. Será el próximo 2 de mayo a las 20.00 horas, en la biblioteca.