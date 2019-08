Una nueva entidad vilalbesa pone en valor el Camino Norte

La casa de la cultura de la capital chairega acogió este martes la presentación de una nueva asociación, Camino de Santiago por Vilalba, una entidad que aglutina a varios hosteleros del municipio y que se estrena con la organización de la I Festa do Peregrino.

"A idea de crear a asociación xurdiu entre varios hostaleiros hai uns meses. Queriamos dinamizar os negocios locais e ao mesmo tempo poñer en valor o Camiño Norte de Santiago ao seu paso por Vilalba, así que decidimos darlle forma legal e por iso constituímos a asociación", explicó su presidente, Moisés Martínez, de la coctelería 80/20, quien estará acompañado en la directiva por Víctor Corbelle, del Xoldra, y por Francisco Javier Pita, del Stama.

Este sábado, día 17, promoverán la primera "de moitas iniciativas", una fiesta que incluirá una sesión vermú con la animación de una discoteca móvil y una churrascada, que se desarrollará en la Rúa Basanta Silva.

"As racións terán un custo de sete euros por persoa. Pero haberá a posibilidade de que os asistentes poidan degustar gratuitamente o churrasco se presentan un ticket de dez euros en bebidas de calquera dos tres locais organizadores: 80/20, Xoldra e Taberna Guerrero", abundó Moisés, agradecido por las facilidades que han tenido del Concello para promover esta actividad.

El edil de turismo y promoción del comercio local, Modesto Renda, acompañó al presidente de esta nueva entidad en la presentación del evento, donde confirmó que existe "unha folla de ruta compartida".

"Cando o ámbito privado ten boas ideas, o ente público debe axudar e aportar recursos para que esa boa idea chegue a bo fin", manifestó Renda, incidiendo en la importancia de poner en valor los recursos con los que cuenta el municipio a nivel turístico y cultural.

"Hai outros concellos que están aproveitando o tirón do Camiño de Santiago e Vilalba non pode ser unha excepción", añadió Renda.

Precisamente esa es la premisa con la que trabajará la asociación Camino de Santiago por Vilalba. "Temos catro ou cinco propostas que iremos sacando pouco a pouco e que entendemos que axudarán a atraer máis xente para que Vilalba non sexa só unha etapa máis do camiño", indicó Moisés Martínez, quien avanzó que la entidad está elaborando también una web y tiene previsto repartir dípticos con la oferta de ocio de la capital chairega "nas etapas anteriores do camiño".