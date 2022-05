Una nueva entidad muresa retoma la fiesta en As Cuíñas

El barrio de As Cuíñas volverá a festejar este sábado su fiesta en honor a Santo Domingo, después de dos décadas sin celebrarse, gracias a la determinación de cinco jóvenes de Muras, compañeros y amigos, que crearon la asociación Tumbapinos para retomar esta convocatoria.

La idea surgió ya justo antes de la irrupción de la pandemia de covid-19, pero no pudo materializarse hasta ahora. "Un dos integrantes da asociación organizou unha das últimas edicións e as nais doutros dous, a última. Falamos de que era ben recuperar o Santo Domingo que se facía nas Cuíñas, que é onde está a capela máis pequena do concello. Empezamos a mirar e vimos que non se pode organizar a través dunha persoa, que ten que ser desde unha asociación e así naceu Tumbapinos", explica Mario Rouco, presidente de la nueva entidad.

Le acompañan Samuel Gómez Ramudo como vicepresidente, Diego Pereiras Prieto como secretario, Alfonso Bouza Corral como tesorero y Alejando Chao Pita como vocal.

La organización de los festejos en honor a Santo Domingo es el inicio de la andadura de esta nueva asociación, desde la que esperan poder organizar más actividades en el futuro.

"Dependendo de como saia esta festa poderiase continuar con máis cousas, porque hai interese de xente, moita nova, por facerse socia, así que mirariamos que actividades se poden facer para sacar á xente da rutina", manifestó Rouco.

Programa: Misa, música y comida popular en la fiesta de As Cuíñas

La asociación Tumbapinos preparó un completo programa para el regreso del Santo Domingo en As Cuíñas, que incluye celebración religiosa, música y comida popular.



Pancetada

Los festejos arrancan este viernes 20 con una gran pancetada gratuita para todos los asistentes, a partir de las 21.00 horas. El dúo D'Vicio amenizará la verbena.

Día grande

El sábado, a las 13.00 horas, habrá misa y procesión, para seguir con una sesión vermú animada por Tania y su acordeón, que por la noche estará acompañada por el trío Mar de Arousa. A las 15.00 horas será la comida de confraternidad, servida por Seiramar Eventos y a la que asistirán unas 150 personas.