Nuada recorda a loita obreira de Sidegasa no videoclip de 'Avante'

Eles aínda nin naceran, pero medraron sabendo que en Teixeiro houbo unha gran fábrica siderúrxica, unha das máis modernas de Europa, que chegou a empregar a máis de 500 persoas ata que o 31 de xullo de 1987 o que ían ser unhas vacacións acabou por converterse nun peche permanente. A xente botouse á rúa, tamén en Guitiriz, onde a supervivencia dunhas 75 familias dependía da planta, e a asociación cultural Xermolos non só se sumou á loita, senón que deixou unha ampla constancia gráfica da mesma para a posteridade.

Máis de 30 anos despois, o grupo de rock galego Nuada, que ten a súa base en Teixeiro e numerosas sinerxias con Guitiriz, quixo apostar por reivindicar a loita obreira no videclip de Avante. Este serve ademais de presentación oficial para os sete temas que compoñen o seu segundo disco, Deconstruír e refacer, gravado en 8 Estudios de Lugo.

Se o primeiro disco do grupo tiña un carácter máis intimista, as letras deste segundo traballo caracterízanse pola temática social e reivindicativa. "Queriamos que o vídeo fose sobre a loita obreira e a idea inicial era facelo a nivel xeral, pero deu a casualidade de que conseguimos as revistas de Xermolos e a raíz diso pensamos en facerlle unha homenaxe a Sidegasa, a loita do noso pobo", explican dende o grupo, que apostou por gravar no polígono de Teixeiro, onde antigamente se localizaba Sidegasa, este novo traballo audiovisual dirixido por Martín F. Gamarra.

"Eu coñecía a historia porque ma contara meu avó, que traballou alí, e miña nai lembra ir con el a algunha manifestación", conta Brais, voz e guitarra do grupo que fundaba en 2016 xunto a Elena (baixo e coros) e a Nina (batería e coros) e ao que vén de sumarse Jose (guitarra). E é que como moi ben saben eles, e calquera da volta, "se non tes un familiar, tes un veciño que traballou alí".

O videoclip de Avante lánzase oficialmente hoxe ás 15.00 horas na canle de Youtube Nuada GZ, onde se poden ver tamén outros traballos previos do grupo, entre eles Cromos, colaboración do seu primeiro disco, Barullo melódico, co rapeiro guitiricense Japo.