O novo zoqueiro que agroma

Non xogou nunca na súa vida cunha videoconsola. Aos seus 16 anos prefire experimentar con outras ferramentas menos tecnolóxicas e máis arcaicas. Aínda que emprega as redes sociais para divulgar o seu traballo como zoqueiro, unha afección á que Álvaro Pin Campo, lucense de nacemento e con raíces en Bazar (Castro de Rei) e San Cosme de Barreiros (Castroverde), se achegou de maneira autodidacta hai un par de anos.

Este mozo, que estuda 4º da Eso no IES Xoán Montes de Lugo, non descarta ademais que algún día este labor tradicional, ou calquera dos outros nos que se desenvolve con mestría, se poida converter no seu medio de vida.

"Eu estudar vou estudar para ter un seguro, pero se despois se presenta a oportunidade, vou vivir do que máis me gusta", di cunha seguridade pasmosa, mentres relata como empezou a facer os seus primeiros traballos.

"A zoquear empecei hai dous anos, sempre foi algo que me deu curiosidade. Aínda acordo que de neno atopara unhas na casa e metéraas nos pés. Moito teño andado naquelas madreñas!", rememora, indicando para os profanos na materia cal é a mellor madeira ou o mellor tempo para a súa elaboración.

"A madeira ten que ser de bidueiro, porque é a máis lixeira. E hai que facelas na lúa minguante de decembro ou xaneiro, dende as 15.00 ás 00.00 horas. É cando non circula o zume e así non fenden", explica con soltura o mozo, que deseñou en miniatura medio cento de zoquiñas como agasallo para os convidados da comuñón do seu irmán, e das grandes leva "menos de 100, seguro".

Álvaro Pin Campo. M. MANCEBO

"Din que para ser zoqueiro tes que levar 70 pares. Eu de momento fago zocas", di con retranca Álvaro, que tivo a oportunidade de ampliar coñecementos da man de Paco Morán, un veciño de Muimenta que lle ensinou novas formas de traballar.

"Antes facía un par ao día, e segundo me ensinou el, podo facer dous o tres", explica o mozo, que se estreará nestas terras na súa primeira feira. Será esta fin de semana na Moexmu, aínda que ten previsto acudir a outras citas da Pontenova e de Castroverde.

A Muimenta levará algunhas zocas, pero tamén outros traballos en madeira e mesmo cestos ou polainas feitas con xuncos do xeito tradicional. Porque se hai algo que lle gusta a Álvaro, pese á súa curta idade, é aprender como se facían as cousas antes. E non só aprendelo, senón tamén facelo.

"Sempre me gustou a aldea, con dez anos xa montei a miña primeira horta, sei gadañar, afiar, crabuñar... Gústame recuperar as cousas de antes", asegura o mozo, ao que se algunha fin de semana lle quitan a súa escapada ao rural, tanto a Bazar como a Barreiros, "é como se me matasen", afirma.

As súas artistadas poden verse no Instagram @oflorenciodebarreiros –nome polo que se coñece a casa do seu tataravó de Castroverde–, no que acumula máis de 400 seareiros. Entre eles están os artesáns Elena Ferro, Xaneco Tubío ou Marcos Ladra e mesmo o músico Davide Salvado.

E é que ver traballar a Álvaro e, por riba de todo, escoitalo falar, impresiona. Porque reivindica mellor ca ninguén a necesidade de protexer, recuperar e divulgar a ampla riqueza etnográfica da nosa terra. E faino, ademais, con só 16 anos.