Un novo reto superado para Xesús Bermúdez

A Xesús Bermúdez Ledo gústalle moito a literatura e os xéneros fantásticos do cine. Tamén os cómics, a música e bailar, aínda que os estudos non lle deixan moito tempo, como a calquera adolescente. Actualmente cursa primeiro de Bac pola rama de Ciencias, as cales se lle dan ben, aínda que tamén lle interesa a Literatura, a Historia e a Filosofía, polo que a día de hoxe non ten decidido que quere facer no futuro. Como calquera outro mozo de 16 anos.

Pero para este rapaz vilalbés e seus pais cada día "é un reto" desde que, con oito anos, se lle diagnosticou autismo, síndrome de Asperger e TDAH asociado, unha condición que non lle privou de acadar con bos resultados o graduado na Eso grazas ao seu traballo diario e constante, polo que vén de recibir, xunto a outros 19 estudantes de toda Galicia, o premio da Eso ao esforzo e á superación persoal que outorga a Xunta.

"Tivemos a sorte de ter un diagnóstico pechado dende o principio e non pasar por un calvario de diagnósticos errados como pasa moitas veces, pero aínda así foi moi impactante para nós, pasar de ter un fillo superintelixente, que sabía de memoria os nomes dos planetas, dos dinosaurios... a que che digan que ten autismo", recordan os seus pais, Marga Ledo e Jesús Bermúdez.

Sinalan, ademais, que naquel momento empezábanse a notar as diferenzas co resto dos nenos, tiña dificultades para socializar cos iguais, non así cos adultos, cos que falaba "moi ben e cunha linguaxe moi culta e non propia da súa idade". "De feito, antes de suxerirnos o Asperger xa lle pasaran probas de CI porque pensaban en altas capacidades", din.

Porén, Xesús ten dificultades para entender as situacións cotiás tal e como as entenden os demais, o que lle xera moita ansiedade, á que se lle une hipersensibilidade aos ruídos. Ademais, ten "tempos máis pequenos de atención, dificultade en xestionar a frustración cando algo o supera e tamén en atopar a motivación en temas que quizais non lle interesan tanto".

Por iso, precisa moita estruturación e anticipación, ter todo moi organizado. "Durante a Eso fixéronselle pequenas adaptacións, como deixarlle máis tempo para as probas. Agora, en Bac, e xa pensando na Abau e despois de ter dende xuño un informe do equipo específico de orientación educativa, estase mirando de facerlle unhas mellores adaptacións metodolóxicas –non de contidos–, que non consistan só en darlle máis tempo. Por exemplo, facilítalle moito ser examinado oralmente de partes das asignaturas, por dificultades na motricidade fina, non poñerlle preguntas polas dúas caras dun mesmo folio xa que non as vai ver, moita orde e espaciado nos enunciados, preguntas moi claras, etc.", explica Marga.

Estas adaptacións, xunto co grande apoio de seus pais, a terapia semanal á que asiste desde os oito anos e algunha pasantía, son só as ferramentas coas que Xesús pon todo o seu empeño e traballo para sacar adiante os seus estudos, o que lle valeu para obter o recoñecemento ao esforzo na Eso. Unha noticia que lle chegou no medio dunha semana de moito traballo e exames. "Dixo textualmente: Menos mal que hai algunha boa noticia", aínda que aos dous días xa chegou á casa agobiado polas felicitacións, di súa nai.

SÍNDROME "INVISIBLE". Para falar do día a día de Xesús, Marga Ledo fai referencia a Marlene Horna, especialista en autismo, que explica que un día nunha persoa con autismo é igual que se a un neurotípico o poñen nun país no que non entende nada do idioma e ten que facer todo o dun día normal sen que ninguén o axude a entender as situacións.

Lamenta, ademais, que o Asperger é un síndrome "moi invisible". "Hai a crenza moi extendida de que estes rapaces son todos altas capacidades e xenios. A súa intelixencia enmascara as dificultades e moitas veces culpabilízasenos aos pais de esaxerados, de mimar en exceso e sobreprotexer, e a el de non querer facer. Doe moito que nos dean queixas del no sentido de que non atende ou pide moito para saír da aula, por exemplo, cando nós sabemos o inferno que supoñen para Xesús algúns días. Non é un camiño fácil o que leva andado", reflexiona súa nai.

Critica tamén un sistema educativo "moi mal concibido, con moitos contidos, moita memorística; non está deseñado para pensar e formarnos para o mundo e a vida". "Aprender non debera ser unha tortura, pero non lles queda tempo para nada. Se para o resto non serve, podemos imaxinar o que é para un rapaz con autismo, con dificultades nalgunhas áreas importantes e un ritmo claramente diferente. Un sistema educativo de calidade non pode deixar a ninguén atrás", conclúe.