Novo modelo urbanístico en vilalba, unha vila amable para as persoas

A ACTUACIÓN do parque acuático da Madalena ten entre os seu obxectivos conseguir que a contorna do río ofreza una oferta recreativa diversa á veciñanza de Vilalba, tendo en conta as opcións existentes, como a praia fluvial e a piscina municipal, de xeito que o parque acuático poida complementar os seus usos, ampliando o abano de opcións, e ofrecendo un equipamento versátil e interxeracional.

Búscase ademais simplificar a xestión e mantemento das infraestruturas de servizos da área recreativa, a través dunha arquitectura integrada na paisaxe, que recoñeza o valor do lugar e busque a súa adecuación ao mesmo, de xeito que non se perciba como un obxecto máis na contorna, senón como parte integral da mesma.

Esta novidosa infraestrutura compleméntase cun pequeno edificio cos servizos precisos para o uso e mantemento non só deste equipamento, senón da área recreativa en xeral (vestiarios, aseos, espazos de servizo, almacenaxe, etc).

Antes e agora...