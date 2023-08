Diana Aradas: "Si esta novela no interesaba, podía significar que escribir no era lo mío"

La profesora de Literatura y colaboradora literaria de El Progreso Diana Aradas -residente en Vilalba y profesora en As Pontes- publica este lunes su primera novela, Una madre. El libro cuenta la historia de Emiliana, una adolescente embarazada que se encuentra excesivamente limitada por sus padres y no puede escapar de ese enclaustramiento.

"El argumento nos hace creer algo, pero a medida que avanza la novela se puede descubrir una realidad diferente", afirma Aradas, sin dejar que se le escape nada. "Podría compararla con un mueble, tiene un doble fondo. La historia que descubrimos primero es la de esa adolescente embarazada, pero hay un segundo cajón que tiene mucho que ver con mi situación personal en este momento", explica.

Un trasfondo inspirado y dedicado a su suegra, Silvina, aquejada de demencia. "El libro está dedicado a ella, pero no he querido desvelar más. De hecho, la fotografía de la portada es familiar. El niño que aparece es mi marido y la mujer es su propia madre".

Una madre supone el debut de Aradas en la narrativa, ya que como ella misma señala, "siempre he escrito poesía". Un comienzo que se podría tildar de inmejorable, ya que el pasado diciembre resultó ganadora del certamen Rafael de Cózar, que cada año reconoce los mejores trabajos escritos en castellano de novela, poesía y teatro

"Ganar el certamen fue un subidón. De alguna forma, me empujó a seguir escribiendo", confiesa la autora. "Si esto era lo mejor que podía hacer y no interesaba, podía significar que escribir no era lo mío", explica. Un miedo al fracaso que Aradas enfrenta desde su propia adolescencia: "Ese temor siempre ha estado presente en mi vida. Siempre me gustó escribir, aunque no lo hiciese especialmente bien".

Inseguridades que fueron desapareciendo precisamente gracias a la realización de su obra. "Una madre me ha hecho descubrir cosas de mí que no conocía. Me ha ayudado en muchos momentos de dificultades o de enfado, aprendiendo a sobrellevarlos mejor. Los lectores también se podrán sentir identificados en algunos momentos con la historia", explica.

Aradas está inmersa en la escritura de otra novela, germen de Una madre. "Esta obra nació de otro manuscrito en el que llevo trabajando desde hace 5 o 6 años. No obstante, espero ponerle el punto y final en poco tiempo".