As novas voces da literatura chairega

A Terra Chá é unha comarca rica en historia, natureza e, sobre todo, literatura. Este territorio, rodeado por montañas e ríos, é o fogar de moitos escritores que deixaron a súa pegada na cultura galega. Dende o poeta Manuel María ata o escritor Darío Xohán Cabana, pasando por Aquilino Iglesia, Xosé María Díaz Castro, Agustín Fernández Paz ou Avelino Díaz, a zona chairega foi berce de grandes mentes creativas que, a través das súas obras, foron capaces de plasmar a identidade e a riqueza da cultura galega.

No Día das Letras Galegas, 17 de maio, realízase unha homenaxe non só aos grandes escritores da Terra Chá e de Galicia, senón tamén aos mozos que hoxe en día continúan escribindo e creando, e que achegan unha visión nova e fresca á literatura galega. Na Chaira, decenas de cativos e cativas comezan o seu idilio coa escritura ben novos, tratando de convertelo nunha forma de vida. Algúns soñan coa posibilidade de publicar un libro e outros, máis atinados, xa o conseguiron.

É o caso de Brais Lamela (1994), o novo escritor vilalbés. Está triunfando co seu libro Ninguén queda, que trata a historia dun mozo galego que habita en Nova York -onde reside o propio autor chairego-, para acabar facendo unha viaxe arredor do globo terráqueo, de punta a punta, coa emigración á Terra Chá no horizonte. A acollida da obra está a ser excelente e, tanto é así que, o pasado mes de abril, recibiu o Premio da Crítica en lingua galega na modalidade de narrativa. De seguro que esta non será a última obra do autor chairego, que presentou a súa creación en Vilalba hai uns meses radiante de felicidade.

O camiño de Lamela, que deu os seus primeiros pasos participando nos certames locais, quéreno seguir moitas novas ‘plumas’ do territorio. "A primeira historia que recordo, escribina con seis anos", rememora Carlota Millor, vilalbesa de 19 anos. Ela pasou a totalidade da súa etapa estudantil en Vilalba presentándose aos certames da zona, acumulando numerosos premios e distincións ao longo dos anos e destacándose como unha das mellores escritoras da contorna.

Carlota Millor. EP

Agora, Carlota está na Universidade de Santiago estudando Bioloxía -vaise cambiar a Xornalismo- e non deixa de lado o seu amor por escribir. "Teño claro que non o vou deixar nunca", afirma contundente, adicándolle unha hora diaria. De feito, está publicando unha novela na famosa plataforma Wattpad, onde, capítulo a capítulo, séguena ata en Perú (literalmente). Entre risas admite que cando non escribe, le, sendo unha fonte de nutrición para as súas historias, grazas a autoras como Alice Kellen ou Elísabet Benavent.

O seu soño é o de publicar unha novela, pero mantén os pés na terra. "Se non é unha editorial, gustaríame autopublicar, pero non sei se podería dedicarme profesionalmente", admite Millor, que sente a escritura como unha parte fundamental da súa vida. "Significa meterte noutro mundo, gústame meterme na psique dos personaxes. É unha desconexión da vida real, recoméndollo a todo o mundo", sinala Carlota, amosando paixón real polo que fai.

Nerea Villar. EP

Hai casos nos que o talento existe, pero o tempo é moi limitado. Nerea Villar, estudante de 4º de Eso no IES Basanta Silva de Vilalba, gañou varios premios en certames nos que se presentaba animada polo seu colexio, entre eles o primeiro posto na categoría infantil de microrrelatos en 2019. "No instituto cos exames non teño tanto tempo", lamenta esta chairega de 15 anos, unha devoradora de libros por natureza. "Gustaríame seguir escribindo, moi pouca xente sabe que o fago...", comenta. Aínda que esas poucas persoas, como os seus pais ou algunha profesora do centro, anímana a seguir inventando historias "para entreter". Para ela, as opcións de ver publicado un libro están moi lonxe, pero se decide volver á práctica, achegaría o seu gran de area á literatura da zona.

Nos últimos tempos, hai un nome que está destacando por enriba do resto na maioría de certames infantís chairegos: Paula Pérez Cendán. Aos seus once anos, estudando sexto de primaria, a cativa acaba de gañar o premio Muralla cunha historia na que viaxaba ao século II coa axuda dunha personaxe enviada por unha deusa romana. "Gústame moito a mitoloxía", sinala mentres amosa orgullosa as súas coleccións da saga Percy Jackson ou un dos seus microrrelatos premiados en categoría infantil -gañou dous anos, en 2021 e 2022. Esta edición quedou segunda- .

Paula Pérez Cendán. D.CABO

A pesar da súa curta idade, Paula tamén amosa unha faceta musical, xa que debutou coa Banda de Música de Vilalba no pasado FIV, sendo a máis nova dos integrantes coa súa flauta traveseira. Son moitas as persoas que atopan a súa inspiración pola noite, coa escaseza de luz solar, é o seu caso, cando aproveita para inventar novos mundos. "Encántame crear historias", afirma cun sorriso dos que amosan verdadeira devoción pola súa afección. Un hobby que, quen sabe, algún día podería axudar a ver o nome de Paula Pérez na portada dun exemplar.

"Quero ser mestra ou escribir libros", preséntase Eva Cabado, de tan só dez anos. Esta cativa de Vilarente (Abadín) estuda quinto de primaria no Ceip Aquilino Iglesia Alvariño, onde destaca como unha gran redactora dende que comezou a escribir historias hai tres anos. "As miñas novelas favoritas son as de intriga e gústame moito a saga de Amanda Black", explica Eva, coas ideas moi claras.

Eva Cabado. EP

Hai talentos que deslumbran con só miralos. Eva leu en voz alta o seu relato na última Festa da Filloa o pasado 1 de maio diante dos centos de visitantes que ocupaban o recinto feiral en Muimenta. O seu porte e capacidade para contar a historia ante tantas persoas asombrou aos presentes. Esta abadinesa levou unha tablet como primeira premiada, igual que a edición pasada. "Non se pode facer colección", bromeaba Rus, un dos organizadores da cita, mentres sacaba unha foto coa protagonista, que aínda non participou en ningún concurso fóra do ámbito escolar.

"Gozo moito escribindo, sempre que volvo do colexio e teño tempo fágoo. O meu desexo é o de publicar un libro algún día", di Eva, que está comezando a escribir poesía. Ela, igual que o resto, emprega o galego nas súas historias. "Hai palabras complicadas que teño que consultar", admite.

Semella que da literatura chairega, rica e abundante, continúan emerxendo promesas de nivel. Pódese estar tranquilo, o futuro das Letras Galegas está en boas mans.

Certames e concursos

Na Terra Chá, o amor pola literatura é evidente polo número de certames literarios, unha mostra do compromiso e do orgullo pola rica tradición literaria.

Certame Literario de Vilalba

A un paso de chegar ao medio século dende a primeira edición, o Concello de Vilalba organiza un dos certames máis antigos de Galicia.

Agustín Fernández Paz

Van sete edicións deste premio de narrativa galega infantil e xuvenil convocado polo Iescha, Concello de Vilalba e Edicións Xerais.

Microrrelatos

Acaba de facerse público o ditame do quinto concurso, do que tamén se levan publicado dous libros.

Díaz Castro

Cara á sétima edición deste certame de poesía organizado polo Concello de Guitiriz na honra do autor local.

Vilariñas

Está en marcha o sétimo certame de micropoemas Vilariñas, de Nova Poesía Guitirica e Lareira de Soños.

Torre de Caldaloba

O certame poético que organizan Concello de Cospeito, asociación de Pino e Culturalia GZ suma cinco edicións.

Filloa de Muimenta

A Festa da Filloa ten un concurso de relato dende hai 23 edicións. Tamén conta con apartado de debuxo.

Avelino Díaz

Os concellos de Meira e Riotorto, xunto á asociación que leva o nome do autor, van polas seis edicións.

Terra Chá de Creación

Xermolos promove o Certame Terra Chá de Creación Infantil e Xuvenil. Van pola cuadraxésimo cuarta edición, ligados ao Festival de Pardiñas.