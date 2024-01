As novas voces corais da Chaira

Son as novas voces que resoan na Chaira. Os integrantes da coral de Abadín acaban de estrearse cunha dobre actuación sobre o escenario e xa pensan na seguinte parada do calendario, este martes, no que tratarán de sorprender aos usuarios do centro de día da localidade coas súas interpretacións ás 15.30 horas.

A formación, que ten un percorrido de pouco máis de medio ano de ensaios, iniciouse a partir dun grupo de veciños de Abadín que formaban parte da extinta coral da Pastoriza. "Antes da pandemia empezaron a enfermar parte dos membros e acabou por disolverse, despois non houbo maneira de retomalo", explica Jaime Fernández Iglesias, veciño de Moncelos que asumiu a presidencia da nova coral da Chaira.

El, xunto a súa muller Pilar, seguiron cantando tamén na agrupación de Meira, dirixida por Pablo Rico, ao que lle trasladaron a posibilidade de fundar a nova formación abadinesa despois de falalo tamén co rexedor, José María López Rancaño, quen recibiu de bo grao a proposta e se comprometeu a axudar.

"Pablo dixo que, se conseguía xuntar xente, estaba encantado de dirixirnos", conta Jaime, que falou con varias persoas ás que lles podía interesar. "Algúns dixeron que si sen pensalo, outros tomaron a proposta cun pouco máis de recelo", di, satisfeito porque ao principio convenceu a unha ducia, que acabaron multiplicándose ata os 25 que son na actualidade.

"Temos integrantes de Abadín, das parroquias de Castromaior, Aldixe, A Graña, Vilarente, Moncelos e Baroncelle, pero tamén hai un matrimonio de Vilalba e outro de Mondoñedo. E cremos que co inicio de ano se sumará aínda máis xente", indica Jaime, quen confirma que polo momento ensaian na escola de Moncelos os sábados, ás 16.30 horas.

"Iso no inverno, no verán as clases son ás 20.30 horas, despois das de Meira", engade, recoñecendo que a maioría dos integrantes non tiña experiencia previa, pero que están causando moita admiración polos seus rápidos avances.

Talento innato

Así o confirma tamén o director, Pablo Rico, quen se mostra "gratamente sorprendido" de ter logrado "xuntar unhas voces con gran potencial". "O canto coral non require ter un coñecemento musical previo, pero eles teñen moita facilidade, ganas e, ademais, pásano moi ben", confirma Rico, que intenta darlles un repertorio variado para que desfruten.

"O director ten que impoñerse, pero tamén é importante que eles estean de acordo co que van cantar", di, e explica que entre as melodías que practican e que xa puxeron en escena hai "canción lixeira, española, galega e habaneiras". Tamén interpretaron durante estes días un villacinco que escribiu Jaime Fernández, musicado polo anterior director da coral de Meira, Rubén, que non quixo perderse a actuación de hai uns días no salón de actos da casa consistorial de Abadín, á que acudiu un numeroso público.

"Estou moi orgulloso do ben que saiu e do interese que están poñendo. No concerto de Meira -o primeiro que deron- emocioneime moito, víñanseme as lágrimas aos ollos", recoñece Jaime, consciente das bondades que conleva pertencer á agrupación.

"Temos todos de 70 para arriba, ir á coral fainos moi ben, exercitamos a memoria, reunímonos, saímos da casa... Cantar alégranos a vida", conclúe, mirando de reollo ese calendario que queren seguir enchendo de concertos para gozar e facer que o público tamén goce.