Ramón Mateo cede a testemuña de Recambios Mateo tras máis de medio século

"Ese é o teu sitio, a túa silla", di Antonio Balado mentres mira con cariño a Ramón Mateo, Moncho para todos, sentado unha vez máis trala mesa dunha oficina que durante décadas foi a súa. Ao redor dos dous, sucédese un ir e vir constante de xente e intercámbianse saúdos e lembranzas na concorrida xornada de presentación de Recambios Mateo, veterano negocio da Praza de Galicia de Castro de Ribeiras de Lea que este sábado iniciaba unha nova etapa da man de Antonio e da súa familia.

"Dende os 65 podería xubilarme, pero isto gustoume sempre, aquí botei toda a miña vida e porque estou só, senón aínda estaría aquí; acórdaseme moito, soño con Castro e soño coa tenda", explica Moncho, quen aos seus 88 anos apenas leva un afastado dun negocio que foi medrando e adaptándose aos tempos, en función da demanda dos seus fieis clientes.

Comezou a traballar de rapaz, axudándolle a seu pai en Calzados Mateo, onde tamén tiñan bicicletas. E ese foi precisamente o camiño que el escolleu para independizarse, montando ben cerquiña o seu propio taller de reparación de motos e de bicis. "Era o único mecánico de motos de Castro", conta Moncho, mentres o seu fillo Manuel, co que agora vive en Santiago, detalla que foi incorporando aceites, motoserras, cortacéspedes, remolques de coches que vendía ata en Asturias, recambios...

"Nunca enganou a ninguén, se dicía leva isto, a xente levábao porque sabían que podían confiar nel, esa fama é a que lle valeu", detallaba Manuel nunha xornada que serviu tanto de despedida como de benvida. Porque Moncho sempre tivo claro quen tiña que se o seu sucesor no negocio.

"Xa llo levo dito ben veces, cólleme o choio, porque había quen o collía, pero eu sempre pensei: Está Antonio!", quen xa de neno apuntaba maneiras. "De pequeno viña para aquí axudar e el pagábame en pegatinas de Gulf", lembra Antonio sobre unha relación que foi medrando co paso do tempo.

"En 2002 abrimos unha multiprezo e despois en 2010 a comercial Agricampo aquí ao lado e, a raíz diso, aínda collemos máis relación", conta, rememorando fotos dos seus fillos, Brais e Alejandra, no colo de Moncho. "Acórdome cando era pequena, que me daba Chupa Chups de mazá", apunta Alejandra cun sorriso.

"Hai máis de 15 anos que tiñamos as chaves do negocio e ás veces, se el non estaba, víñalle despachar eu", explica Antonio. Moncho lembra que ten que darlle as súas, pero a resposta é clara: "Son as túas chaves, para entrar cando queiras". Porque Recambios Mateo segue sendo o seu negocio, aínda que un pouco distinto.

"Cambiou ben", ri Moncho. Antes "case non se entraba, estaba todo revolto". Había un mostrador de seis metros e "só collía el nel -apoiado, nunha postura característica-, estaba todo ocupado", detalla Antonio. Sabía onde estaba todo, coñecía todos os prezos de memoria e nunca tivo problemas para atopar o que lle pedían, se é que o tiña: "Unha vez pedíranme unha tixola e outra preguntáranme se tiña perfumes", ri.

Agora reduciuse o mostrador, despexouse a entrada, incrementáronse as estanterías e trasladáronse os produtos da comercial veterinaria, unificando as dúas tendas nunha, precisa Antonio, que xunto á súa muller, Ana Rocío González, en abril de 2023, decidía dar o salto e facerlle caso a Moncho para darlle continuidade ao máis de medio século de historia de recambios Mateo.

Levou tempo, pola infinidade de mercancía existente -hai máis do dobre sen colocar da que está organizada-, e algunha acada xa o status de histórica. Por iso, non está á venda. Hai un retrovisor, unha tira antimareo, un bote de aceite Partner de motoserra ou una insignia dun Ebro 55. Reliquias de décadas atrás que agora contan con quen as conserve con tanto aprezo como fixo Moncho durante toda a súa vida.