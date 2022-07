La nostalgia les regresa al Cercud

Los castores, la manada, la tropa y el clan. No son nombres de grupos musicales sino secciones de scouts que recogieron esta mañana sus macutos del Cercud de Baamonde. Después de 15 días rodeados de naturaleza los Scouts Proel 334 de Madrid pusieron rumbo a sus hogares.

Ya en la mañana de ayer todos ayudaban a desmontar tiendas para cumplir hoy con la hora de salida, a las 10.00. Nadie se quedaba atrás, cada uno aportaba su granito de arena, tal y como han ido aprendiendo en sus experiencias como scouts.

El servicio a la comunidad es uno de los valores que más se trabajan en este tipo de grupos, en los que además de disfrutar del tiempo libre y de las actividades, se aprenden principios básicos. Compartir, dialogar y aprender a consensuar son los más palpables solo con pasar un par de minutos entre las cabañas que hasta hoy llenaban el Cercud.

Más de 60 niños y niñas, 16 monitores y padres voluntarios que se turnan para hacer la comida han pasado dos semanas a orillas del río Parga. La nostalgia y el buen recuerdo que guardaban les trajo de nuevo a un lugar que ya los recibió en el año 2011, cuando los ahora monitores todavía eran parte de la tropa, convirtiéndose en el primer grupo de scouts que acampaba en este área fluvial.

Desde entonces, no hubo verano en el que el Cercud no acogiera a algún grupo de scouts y este no iba a ser menos. Incluso ya hay relevo para los madriñelos, pues el Scout Siles 361 de Ciudad Real estará en la zona la primera quincena de agosto.

Otro grupo de scouts reunído junto a sus tiendas. NOEMI FERNÁNDEZ

En la Hortaleza, el distrito noroeste de Madrid, nació hace 43 años este grupo de scouts en el que los monitores han crecido. La inmensa mayoría entraron con apenas seis años, la edad que ahora tienen los castores más pequeños, y con el paso del tiempo han ido acumulando campamentos y experiencias unidos a su grupo.

Esto les ha servido también para conocer buena parte de la península: Ávila, Navalmoral de la Mata, Cabezón de Liébana, Navacepeda de Tormes, Sierra de Gredos, Guisando... una retahíla de nombres que guarda en su recuerdo Marian y Carolina, directora del campamento y directora del grupo respectivamente.

Junto a otros 14 compañeros organiza al conjunto de exploradores que ayudan a limpiar y recoger el campamento cada día, una fórmula que utilizan para que los más pequeños sean conscientes del trabajo que supone hacer las tareas básicas de cualquier hogar o conjunto de supervivencia.

También se reúnen cada día un mínimo de dos veces, todos los scouts, para que el grupo conozca los avances de las secciones y trabaje el diálogo en equipo.

Para formar a este son fundamentales espacios como los que les brinda el Cercud de Baamonde, que cuenta con una gran explanada en la que los exploradores pueden reunirse cómodamente. Un espacio que los monitores y coordinadores califican de "sorprendente". Así era el recuerdo que guardaban de él y que este año buscan transmitirle a los niños y niñas que los acompañan.

Un amplio número de jóvenes entre los que destaca el buen rollo, la confianza y las buenas vibras. A pesar de ser un grupo de más de 80 personas, todos se conocen y se paran a hablar, a jugar o a descansar bajo la sombra de los árboles.

Conviven a la perfección a pesar de englobar un gran abanico de edades, niños desde los cinco años hasta jóvenes de 21. Una convivencia que se hace más amena en este paraje natural del que se llevan buenas sensaciones. "Seguramente algún tropero guarde un buen recuerdo de Baamonde y en el futuro volverá como monitor", vaticina Carolina.