"Se nos cayó el mundo a los pies cuando supimos que teníamos el 'bicho' dentro"

Uno entiende la fragilidad de la vida, y a la vez su fortaleza, cuando puede verla abrirse paso en pequeños seres de unos pocos cientos de gramos de peso dentro de una incubadora. Si venir al mundo antes de tiempo supone ver multiplicados los peligros a los que se enfrenta ya de por sí un bebé indefenso, hacerlo en medio de una pandemia mundial eleva el riesgo de una forma brutal. Pero para hacer frente a ello, hay ángeles de la guarda que, en vez de alas, ahora suman mascarillas y pantallas de protección a su uniforme de enfermeros.

Uno de ellos es la vilalbesa María Somoza, que trabaja desde hace casi 17 años en un hospital materno infantil de la región de Marcas, en Italia. Y lo hace concretamente en la Uci de neonatos, donde lucha cada día, ahora con más ahínco y esmero si cabe, por sacar adelante a los pequeños pacientes a los que trata.

"Desde que empezó todo, básicamente lo que intentábamos era que no entrara el virus allí. Empezamos a trabajar con mascarillas y guantes y a disminuir las horas de acceso para los padres, que antes eran las 24 horas. Finalmente, cerramos la unidad totalmente", explica esta enfermera vilalbesa.

María Somoza asegura que en Italia "se fue todo de las manos" porque no estaban preparados ni tenían los medios para protegerse

Y es que toda precaución es poca, sobre todo cuando hay casos de bebés "gravemente prematuros, que pesan 700 gramos y son gravemente inmunocomprometidos, que un virus banal que a cualquiera le da solo unos pocos mocos a ellos les puede afectar muchísimo". Por ello, ante la falta de evidencias todavía de cómo responden los bebés ante el coronavirus, "no podemos arriesgarnos a que cojan nada". Pero a veces las cosas se tuercen sin querer.

La Ucin en la que trabaja María tiene capacidad para 32 bebés y es la única en la región de Marcas —la quinta más afectada por el Covid-19 en Italia—, por lo que cuentan con un servicio de transporte para ir a buscar a niños con problemas que viven en la periferia de Ancona, donde se ubica el hospital. En uno de esos traslados, el 14 de marzo, vino un niño "de una de las provincias más rojas, en el límite con las zonas del norte" para ser operado. "El 21, una semana después, nos llaman de donde lo fuimos a buscar para decirnos que uno de los médicos que lo trató dio positivo en coronavirus. El bebé vino positivo", relata aún con el susto en el cuerpo.

"Íbamos bien, estábamos tranquilos desde que cerráramos la unidad a las visitas, todos hiciéramos las pruebas y eran negativas y encontrarnos que teníamos el ‘bicho’ dentro y no lo sabíamos... Se nos cayó el mundo a los pies cuando nos lo dijeron", explica esta enfermera, que vivió entonces junto a sus compañeros "una semana horrible" hasta que comprobaron que tanto el personal como el resto de bebés estaban todos libres de Covid-19.

Asegura haber sentido "impotencia y rabia" al ver que España no tomaba medidas ante lo que ya ocurría en el país italiano

Este caso les permitió contar desde entonces con una habitación de aislamiento, en la que está actualmente. Además, tienen otros tres casos apartados por ser sospechosos. "Los dos primeros test dieron negativo, pero estamos a la espera del tercero porque vienen de zonas calientes", explica.

TRABAJAR EN EL CAOS. Y es que si algo han aprendido en este tiempo es a tener que adaptarse sobre la marcha con lo que tienen. Porque para María la situación se "descontroló" en Italia porque el país no estaba preparado para afrontar el coronavirus, el cual "al principio se tomaba a la ligera". "No estábamos preparados para esto, ni la gente ni los hospitales. No había mascarillas, ni medidas de protección, ni personal suficiente, ni medios para luchar contra esto", asegura, al tiempo que resume los primeros días en los que empezaron a crecer los casos como "un caos total".

Con la situación más controlada y mejor organizada, Italia afronta ahora poco a poco la vuelta a la normalidad y este martes 14 han empezado a abrir algunos comercios, aunque el confinamiento de la población continúa. "Ahora estamos en un momento de calma tensa. Aquella tensión de los primeros días ya ha pasado un poco al ver que la curva de contagios está empezando a declinar. Pero la gente tiene miedo al repunte, a bajar un poco la guardia y echar todo por tierra", asegura.

María ve reflejado en España lo que vivió un poco antes Italia y recuerda la "impotencia y rabia" que sentía al ver que se mantenían las manifestaciones por el 8-M y los partidos de fútbol cuando el virus empezaba a hacer estragos en Europa. "Me daba rabia que se estuviera perdiendo el tiempo", recuerda.

Ahora, cuando parece que "en el fondo del túnel hay un poco de luz", se prepara para afrontar un verano "de transición" ya que, vaticina, "la normalidad total no creo que llegue hasta el nuevo año escolar u octubre". Mientras, seguirá en primera línea velando por los más indefensos.