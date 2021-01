"Non vira tanta agua dende o 84"

"Non vira tanta agua dende o Hortensia, no 84, e non sei se nin daquela habería tanta", dice Mario Saavedra, del barrio de Pozo, cuyos habitantes, igual que en el vecino Feal, ven como año tras año, cuando llueve con ganas, sus casas se convierten en islas. Y ayer la experiencia se repitió, a lo grande: "Aí na estrada, no cruce, debía de haber uns 70 centímetros de agua", precisa.

Este vecino de la parroquia de Pacios, en Castro de Rei, detalla que durante horas las ocho casas de la zona quedaron incomunicadas por carretera. "Os veciños puideron saír traballar, porque un deles ten feito un camiño pola súa propiedade precisamente para casos coma este», detalla Mario, que recuerda que la panadera accedió sobre las 10.00 horas, pero a partir de ahí el nivel del agua fue subiendo y en torno a las 18.00 empezó a bajar, «pero moi, moi lentamente". "Agora vai para Xustás ou Triabá", dice Mario, siguiendo el curso del Miño.

Para él, que salió a inspeccionar la zona armado con botas altas de auga y un buen conocimiento del lugar, son varios los factores que llevan a esta situación. La transformación de las tierras ha supuesto que el agua halle menos obstáculos y además, muy cerca de estos dos barrios, el río Pequeno se une al Grande, el Miño, sumando "a auga duns 200 quilómetros cadrados: Pastoriza, a Serra de Meira, unha parte de Riotorto...".

A ello se unen los «tres camións de madeira» acumulados en la presa de Peizás, dificultando el paso del auga. Los vecinos ya remitieron un escrito a la Confederación Hidrográfica para que se limpie el cauce, "pero aínda non se fixo", lamenta Mario desde su, por un día, particular isla chairega.

CORTES DE VÍA. La vía provincial LU-P-1112 y varias más adyacentes en la zona de Pacios permanecieron ayer todo el día cortadas, igual que varias en Vilalba: la que lleva a la charca do Alligal, dos provinciales en Lanzós, una en Riazó (Carballido), la que une San Simón y Samarugo, y también la que va de esta parroquia a Corvelle, así como el paseo fluvial.

Además, a lo largo del día, el 112 informó de la activación del Plan Especial para o Risco de Inundacións en Galicia, con avisos por el peligro de desbordamientos en los ríos chairegos Ladra y Labrada (Vilalba) y Azúmara (Castro de Rei), y los mariñanos Ouro (Foz), Landro (Viveiro) o Sor (O Vicedo).