Con la resaca de las buenas noticias de la noche anterior, después de conocer que había repartido un premio de la Bonoloto de 980.000 euros, Amadita Yebra estaba este miércoles "todavía moi emocionada".

Es la primera vez que reparten un premio de esa cantidad -lo máximo que habían dado, en otra Bonoloto, fueron 96.000 euros en 2014- y ya tenían ganas. "Xa tocaba, sempre esperando algo así", dice una mujer que es una institución en Castro de Rei.

En su negocio, la librería Maduca, el miércoles no se hablaba de otra cosa. Y todos tenían la misma pregunta: "¿Quién es el afortunado?". Ella asegura no saber nada, pero se alegra igualmente porque tiene la certeza de que es un cliente.

"Non temos nin idea de quen é o millonario, pero sexa quen sexa será coñecido", dice Amadita, que asegura que ahora con la ley de protección de datos en la mano es muy difícil acercarse a las posibilidades reales.

"Veu o delegado traer os carteis pero non nos pode dicir que día se vendeu a Bonoloto, nin a que hora, nin se é dun euro ou de dous... Nun negocio así pequeno dar esa información sería dicir quen é o afortunado", indica.

"Aquí a maioría dos clientes son habituais. Tamén, como non sexa e veña un día mirar sen saber que ten premio e se entera aquí a min de verdade que me dá algo e supostamente non se me debería notar se hai máis xente na tenda", dice entre risas imaginándose un día de feria para el recuerdo.

Amadita Yebra lleva desde hace más de dos décadas la venta de lotería en Castro de Rei. "Xa collín as Quinielas ao meu nome no bar e hai 17 anos, cando abrín a tenda, con estanco, cambiei todo para ela", dice. En el bar Modesto, por su padre, sigue trabajando su madre. "Antes era o bar de Silvina", dice contenta y con ganas, asegura, de repartir más premios en Castro de Rei.