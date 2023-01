Un núcleo de casas rodeado por completo de agua se convirtió este jueves en una de las imágenes más llamativas de un vídeo elaborado por este diario, que logró cientos de visualizaciones, y permitió contemplar a vista de pájaro unas inundaciones casi sin precedentes en el corazón de Terra Chá.

"Eu non recordo algo así na miña vida, e teño 67 anos", aseguraba José Engroba, uno de los propietarios de esas viviendas que se vieron bordeadas por el auga como si fueran un islote, en Veiga Grande, cerca de A Picañeira, en la parroquia cospeitesa de Roás.

Esta fue una de las más afectadas por las crecidas, aunque también hubo problemas en Muimenta o Xustás, en el mismo municipio, o en zonas de Castro de Rei, como San Xiao de Mos o Triabá. Además de Begonte.

Así lo explica el propio José, que se quedó aislado junto a su mujer en los momentos más críticos del temporal, algo que no les había ocurrido jamás. "Non podiamos saír co coche, a pista estaba, e aínda está, totalmente cuberta", comentaba este jueves, recordando cuáles fueron las medidas de precaución que tomaron ante una situación que era desconocida para el matrimonio chairego, y que los llevó a vivir ciertos momentos de preocupación. Y no solo a ellos, sino también a sus hijos que "están fóra", aseguraba José, y con los que trataron de mantener una comunicación constante a través de vídeos para que pudiesen ver la evolución.

"Agora non temos animais e a corte está na parte máis alta, así que levamos os coches para alí para protexelos", explicó, reconociendo que "á auga faltoulle pouco, moi pouco, para entrar na casa". Escasos centímetros, no más.

Una situación muy similar a la que vivió otra vecina de la parroquia de Roás, Divina Anllo, que tiene su casa al pie de la carretera LU-P-1701, por la que en todo momento siguieron circulando los vehículos -"con dificultade", reconoce la mujer, que critica que la Diputación, responsable de la vía, no pusiese ninguna señal advirtiendo del peligro a los conductores-.

Precisamente la fuerza con la que los coches levantaban el agua a su paso por este punto también se recoge en ese vídeo que este jueves se convirtió en tema de conversación para muchos vecinos de la comarca chairega.

Entre ellos Divina, en cuyo caso el agua quedó "a un risrás" de la acera de la parte trasera de su vivienda. "Houbo moita auga, moitísima, e a que queda. Aínda podo aprender a nadar aquí", decía con retranca esta vecina de Cospeito, ante una situación que también considera insólita.

Si bien no es la primera vez que una crecida importante pone en jaque a esta parroquia y a sus vecinos. Divina, por ejemplo, recuerda una grande en 2013. Pero las hubo también más próximas en el tiempo.

Así lo confirma Amelia Peteira, otra vecina de Roás, que asegura que esta es la tercera vez que el agua se aproxima a las casas en menos de un mes.

"O día de Noiteboa fomos durmir ás catro da mañá, en Aninovo, igual. E esta última vez quedamos espertos tamén ata tarde para ver se paraba de chover ou non", cuenta Amelia, mientras añade: "Moito non vas termar, pero se estás esperto e ves que entra, algo se pode facer".

En su caso, y por fortuna, no tuvo que hacer frente a ningún desperfecto en sus propiedades -aunque estaba angustiada por si el agua entraba, ya que en la planta baja tiene un dormitorio y una cocina-, pero sí explicó que en otra vivienda de la zona "os tiros da cociña enchéronse de auga e non puideron facer lume".

Una afirmación que lleva implícita la preocupación por no poder calentarse en estos días que, además de agua y viento, hizo también mucho frío.

Y no es la única cuestión que inquieta a los vecinos de esta parroquia de Cospeito. Todos coinciden en mostrar su angustia por la lluvia, que no cesa, lo que podría complicar de nuevo la situación en este y otros puntos que ya están anegados.

Un problema, el de las inundaciones en esta zona llana, que ya se trató de atajar hace años, según indica Ana Cabana, que reside en Os Muíños, también en Roás. "En 1995 construíron un canal cara a zona da igrexa para evitar as inundacións", recuerda esta vecina, indicando que pese a ello es casi inevitable que esta zona no se vea anegada por lo menos "tres veces ao ano".

La falta de limpieza de los ríos creen que repercute directamente en todo lo que está ocurriendo, además de que "antes había regos e fóronos tapando todos", critican los vecinos, de nuevo en alerta por cómo evolucionará la situación en los próximos días.

Muimenta

Otra de las parroquias que sufrió con especial virulencia las consecuencias del último temporal fue Muimenta. Marta Falcón, que vive en la zona "do Carboeiro", otro de los puntos que fue captado por las imágenes del dron, reconoce que esta no fue de las peores inundaciones. "En Aninovo faltoulle menos para entrar na casa", explica, indicando que donde reside suele llenarse rápidamente de agua "porque está moi baixiño".