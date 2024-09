Vecinos de Ribeira de Piquín: "Non me parece mal ningún que viñesen; hai que axudar uns a outros"

"Non me parece mal ningún que viñesen; hai que axudar uns aos outros". Quien habla es Siro, un veterano vecino del lugar de Sadrarín, en Ribeira de Piquín, que este miércoles se acercaba hasta O Chao de Pousadoiro para hacer algo de compra.

Al igual que el resto de habitantes de este pequeño municipio atravesado por el río Eo, Siro no es ajeno a la llegada este lunes de medio centenar de refugiados que vivirán los próximos meses en el hotel Mirador de Barcia, mientras aprenden español y se forman.

"Eu desto non entendo moito, pero a min se me fai falta unha cousa tamén me gusta que me axuden", dice el ribeirego, consciente de que hay opiniones para todos los gustos sobre la llegada de unos jóvenes, la mayoría procedentes de Mali, que poco a poco comienzan a hacer su vida y a familiarizarse con la zona.

Mirador de Barcia. C.PÉREZ

Familiarizarse con la zona

Este miércoles por la mañana, algunos preferían permanecer en el hotel, pero otros se animaban a pasear por el entorno de O Chao de Pousadoiro, improvisar un partido de fútbol en el área recreativa, disfrutar del sonido de su cascada o sentarse a comerse unas patatas fritas en la terraza de Casa Santa Comba, el único bar abierto esta semana en O Chao.

Frente a este, la única farmacia de Ribeira de Piquín, y al mando de esta, también un recién llegado, Santiago, de Lugo, que emprendía su propia aventura en la zona hace solo dos meses. Y por el momento, su balance es positivo, como cree que lo será la presencia de los refugiados.

"Es una oportunidad que se les da, muchos somos emigrantes o tenemos familia emigrante", recuerda el farmacéutico, que reconoce que los vecinos sentían cierta incertidumbre ante la llegada, pero que no ha habido ningún problema. "Es más la novedad, el no ser qué puede ser", concluye. Y es que al final, unos y otros necesitan tiempo, y eso es lo que tendrán los próximos meses.