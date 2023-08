Se hai algunha data especial para os vilalbeses é sen dúbida a semana das festas de San Ramón e Santa María, que deron comezo esta fin de semana coa tradicional Xira campestre celebrada na area recreativa da Madalena. E este sábado, cando aínda comezaba a saír o sol xunto ao río, xa había quen empezaba cos preparativos mentres outros aínda se erguían da noite anterior na que os DJs chairegos animaron a festa.

Pouco a pouco, e a medida que avanzaba a mañá, ían chegando ata A Madalena centos de coches e de persoas cargados de todo tipo de útiles para coidar ata o máis mínimo detalle. Uns montaban e aviaban a carpa na que máis tarde celebrarían a súa merenda e outros descargaban de remolques e furgonetas sofás, bancos, mesas e mobiliario para facer daquel espazo algo semellante á súa casa. Ata que chegada a media mañá xa comezaban a circular os sacos de pan, as empanadas, os termos de café e as fontes de tortilla, tradicionais aperitivos da xornada que se foron combinando con outros máis sofisticados, como a prancha da carne á pedra que lucía sobre a mesa dunha merenda de vilalbeses.

As viaxes de ida e volta ao coche para deixar todo montado foron diminuíndo cando chegou a hora da sesión vermú, amenizada polas orquestras Lecer e Alma Latina, que non se esqueceron de ningún clásico intercalado coas últimas novidades musicais. A xira é unha desas citas obrigadas, a que os vilalbeses definen como "a mellor festa do ano". E igual que acontece coa música sobre o palco, na Madalena tamén conviven as tradicións coas tendencias máis virais e actuais.

Un deses rituais que se vai herdando e contaxiando entre uns grupos de amigos e outros é o de acudir á festa combinados coa mesma vestimenta. Algúns decántanse polo conxunto ao completo e outros prefiren unhas camisetas pintorescas ou que imitan aos equipamentos deportivos, como o de Os Toxos, un grupo de catro amigas vilalbesas que combinadas coa súa vestimenta gozaron da sesión vermú un ano máis. "Pero a idea xurdiu antes de gañar a selección feminina o mundial eh!", apuntaba Yolanda Santalla sobre a súa indumentaria ao tempo que as compañeiras a sinalaban como "a ocorrente".

Os máis singulares foron aqueles que aproveitaron as últimas tendencias, como un grupo de amigos que sacou da gran repercusión mediática e social da película Barbie a adaptación do seu slogan, lucindo un total look rosa con gorro, gafas e un "poderiamos ser Barbie ou Ken pero somos borrachos 100%" estampado sobre as súas camisetas.

Pero tamén houbo quen tirou de clásicos como un "nunca é tarde pa un vermú... nin cedo... pa un cubata", que define á perfección a filosofía desta cita vilalbesa na que cada quen decide como, cando e onde comer, de xeito que hai quen agarda para encher a barriga ata o remate da sesión vermú e quen vai dando os primeiros bocados cun Soldadito marinero de fondo para amenizar o xantar.

Aínda así, este sábado había algo no que a maioría coincidían: cando chove, resgardarse. E así foi, pois algunha pequena treboada quixo ameazar o vermú nunha loita que finalmente acabou gañando o sol, que deixou que a encargada da auga non fose a choiva, senón as loitas con pistolas. Elas son tamén parte deses clásicos que non poden faltar na xira, como os carros do supermercado e os parasoles que no mediodía acabaron servindo nalgunha ocasión para resgardarse do sol e noutra, para taparse da chuvia.