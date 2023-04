Una enorme columna de humo negro, que se podía ver a varios kilómetros de distancia, presagiaba el peor de los escenarios. El corazón del polígono industrial Sete Pontes de Vilalba ardía. El siniestro, que causó una gran expectación en la zona, hasta la que se desplazaron numerosos vecinos y curiosos, fue dramático.

Pero pudo serlo todavía más si no fuera por el ingente esfuerzo y trabajo desarrollado por los efectivos desplazados hasta el punto y por los numerosos voluntarios que también colaboraron sin descanso, a lo que se sumó una climatología que en esta ocasión decidió jugar a favor.

Así lo corroboraba José Janeiro, el propietario de Mercauto, una de las naves colindantes a la de Ambigal 360 que se vio cercada por las llamas durante los primeros instantes del incendio. Los momentos más dramáticos y duros y que difícilmente olvidará.

"Tivemos a sorte de que cambiou o vento, se non non nos salva nin a caridade", decía mientras observaba cómo el helicóptero seguía depositando agua desde el aire sobre la nave afectada, a la que ya le faltaban las paredes laterales y el techo.

En el caso de este concesionario vilalbés, que también cuenta con taller de chapa y pintura, fue necesario retirar del interior de las instalaciones cerca de un centenar de vehículos, además de otros materiales inflamables, aceites y neumáticos.

"A colaboración da xente foi algo fóra de serie. Implicáronse desde o primeiro momento con nós e axudáronnos en todo. Aquí colaborou todo o mundo, empregados e xente que pasaba. Estiveron de dez", aseguraba agradecido Janeiro, que recordaba que ante la desesperación y la posibilidad de que su negocio se viese también afectado, al principio centraron sus esfuerzos en enfriar el interior de la nave que construyeron hace poco más de un año por la zona más próxima al incendio con unas mangueras.

"Foi o suceso máis grave que recordo nunca, e son dos primeiros que cheguei aquí", añadía Janeiro, que apostó por asentar su empresa en la primera fase del polígono allá por el año 1988.

Lo hizo junto al que fue su socio, Jesús Pumares, que el jueves también miraba sobrecogido el incendio desde la finca colindante, que es de su propiedad, y donde, pese a la desgracia, destacaba la unión que todos mostraron desde los instantes iniciales, además de la fortuna que supone "ter os bombeiros tan cerca neste tipo de sucesos, o máis grave que recordo en Vilalba", confirmó.

Metalúrgica

El ir y venir también era constante en otra de las naves que corrieron peligro, la metalúrgica SMI, situada en la parte posterior de Ambigal 360 y donde uno de los turnos -en total trabajan unas 15 personas- estaba trabajando cuando se declaró el incendio. Retiraron "virutas de plástico" y otros enseres inflamables de la parte posterior de la nave mientras ayudaban en lo que podían a los medios de extinción, que pudieron combatir el fuego desde la parte trasera accediendo por el lateral de Cocinas Basanta.

"Eu estaba aquí na nave e chamoume un amigo e díxome que vía fume e que tiña que haber un incendio, así que saín diante, á rúa, pero non vin nada", explica uno de los responsables de la empresa. La incertidumbre duró poco, pues rápidamente tomó conciencia de que el fuego estaba en la parte trasera donde, incide, fueron providenciales su muro y la pequeña parcela de terreno que separan su nave, llena de maderas y materiales inflamables, de las instalaciones de Ambigal.

"Grazas á finca, a boca de riego e a mangueira contraincendios que temos nós", destaca los medios de los que ya disponían, y que resultaron clave para contener el avance de las llamas, una lucha que continuaba horas después, trabajando codo a codo numerosos voluntarios con los bomberos.

"Enfriamos a nave dos torneiros para que non pasase o lume, senón prendía", añaden desde Basanta recordando ese susto e incertidumbre iniciales, pero aún con el miedo en el cuerpo.

Y en ese momento, salvo un pequeño boquete, su muro, que fue más que nunca de contención, continuaba en pie: "Aguantou ben, se chega a caer, estamos perdidos", destacaban, mientas observaban cómo continuaban ardiendo los fardos acumulados en el interior de la nave de reciclaje.

Esa escena del pequeño 'jardín' de Cocinas Basanta fue la tónica. Los bomberos tuvieron un papel protagonista e imprescindible, pero fueron muchos los que echaron una mano allá donde fue necesario, también personas que casualmente pasaban por la zona en el momento del suceso.

Una de ellas fue Adrián Castro, un joven vilalbés que salía de trabajar a las seis de la tarde de Entrepinares, y que se topó de pleno con el humo camino de casa. "Vin o fume e achegueime ata aquí. Ao pouco xa empezaron a sacar os coches do concesionario e púxenme a botar unha man", indicaba, un gesto natural ante una catástrofe que dejó a muchos enmudecidos.

Uno de los que apenas podía articular palabra era Esteban Ruiz, propietario de la carpintería metálica que se encuentra frente a Mercauto desde hace once años. Desde allí divisaba las llamas y las tareas para acabar con ellas junto a muchos otros vecinos.

"Me avisaron de que había un incendio y me vine rápidamente", explicaba, reconociendo que tenía la nave cerrada y no había nadie trabajando en el momento del suceso, pero que ver las llamas tan cerca de su negocio le asustaba.

"No sé si estoy tan libre del peligro, si estuviera tranquilo, ya me habría ido", reflexionaba, consternado por vivir un suceso "que no se le desea a nadie". "Nunca pensé que ocurriría algo así aquí", concluía, mientras el helicóptero daba una nueva pasada sobre la zona.