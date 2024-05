A Noite dos Museos enche de música e tradición o Castro de Viladonga

O Museo do Castro de Viladonga e as inmediacións deste recoñecido xacemento arqueolóxico de Castro de Rei ofreceu este sábado música, tradición e convivencia para celebrar un ano máis a Noite dos Museos, cun programa que atraeu a ducias de persoas de todas as idades.

"Son actividades lúdicas para a difusión do castro e do museo. Non todo vai ser investigación", resumiu a directora do museo, Elena Varela, sobre unha xornada que "é posible grazas ao financiamento da Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e coa colaboración da Asociación Amigos do Museo do Castro de Viladonga e o Concello de Castro de Rei".

Xogos populares con Xotramu. M.ROCA

A asociación Xotramu de Muimenta, xa unha fixa desta convocatoria, puxo a diversión cunha vintena de xogos tradicionais cos que gozaron tanto maiores como pequenos.

Non faltou a nota musical, que esta edición correu a cargo do grupo Ukestra do Medio e os seus ukeleles e do dúo de violíns Colori dell'Armonia. Ademais, os visitantes puideron visitar a exposición temporal que hai actualmente no museo, O acibeche no mundo antigo. Unha aproximación dende o Castro de Viladonga, que estará varias semanas máis.

Para pechar a xornada, coa que se conmemora o Día Internacional dos Museos, que se celebra o vindeiro sábado 18, a Asociación Amigos do Museo do Castro de Viladonga ofreceu pinchos e queimada.

Público nos concertos. M.ROCA

A conmemoración do Día dos Museos continúa este martes 14 con actividades para os escolares. Nesta ocasión, acudirán ao castro alumnado do Ceip Ramón Falcón de Castro de Rei, Ceip Rosalía de Castro de Pol e IES Saturnino Montojo de Ferrol. Todos eles participarán nun novidoso escape room con probas no xacemento.