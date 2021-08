Noelia Geada: "Cheguei á logopedia polo meu amor pola música e polo canto"

A combinación perfecta ás veces é difícil de atopar, pero Noelia Geada encontrou na música e na logopedia o tándem ideal. Esta moza, nada na Pastoriza pero criada en Cospeito, comezou a cantar xa antes de saber falar. O seu vínculo coa música é tan grande que conseguiu buscar o xeito de dedicarse a ela non só cantando, senón tamén a través da logopedia, especializándose na voz.

Cando comeza a interesarse pola música?

Aínda non sabía falar ben e xa colocaba o puño coma se fose un micro, balbucindo imitando a cantantes. Sendo xa máis maior, non recordo ben a idade, con sete aniños ou así, o meu veciño da pastelería Anllo, Jose, tiña un grupo de rock cuns amigos, e a min encántabame escoitalos, soñaba que cando fose maior tería un grupo igual ca eles.

Que formación musical recibiu?

Fun a clases de canto en dúas academias, unha en Lugo, na que recibín clase de Noelia González e de Enrique Ramil, e outra na Coruña, onde recibín clase de Rosa Cedrón.

Recorda a primeira actuación?

Sen dúbida! Foi no instituto ao que ía, o IES Pedregal de Irimia, en Meira. Tiven a sorte de ter un profesor de música magnífico, Óscar Trigo, que tiña e penso que segue tendo unha chea de inquietudes e transmitíanos aos alumnos esas ganas. Tivo a idea de montar un grupo de pop-rock, apuntámonos tantos que tivo que montar tres. Eu era a cantante dun deles. O día da estrea estaba tan nerviosa que me tremía unha perna e non a podía parar, bailaba para intentar disimular.

O día da estrea estaba tan nerviosa que me tremía unha perna e non a podía parar, bailaba para intentar disimular

En que proxectos musicais anda metida actualmente?

Estou nas cordas de mezzosoprano e contralto do coro Grupo Vocal Solo Voces, que dirixe Fernando Gómez Jácome. Tamén no dúo Una Mesa para Dos que montei eu mesma fai uns anos, agora co guitarrista Pablo Díaz. Son a corista de La Penúltima Sabinera–El Tributo, un grupo tributo a Joaquín Sabina e, por último, fago as miñas cancións co pianista David Taboada, co obxectivo de gravar o meu primeiro disco propio.

Actualmente dedícase á logopedia, en que momento enfoca a súa carreira cara a esta profesión?

Cheguei á logopedia polo meu amor pola música e polo canto. Dedicarse á música por completo é moi complicado a nivel económico, pero quería pasar a maior parte do tempo posible rodeada de música ou de algo que tivese que ver con ela, neste caso, a voz.

Que tipo de casos atende?

A maioría son pacientes de voz, con distintos tipos de disfonías, lesións tipo nódulos, pólipos, quistes… ou pacientes con tumores de larinxe ou de cordas vocais. Tamén teño alumnas de técnica vocal ou xente que quere aprendera falar en público. Ademais teño pacientes neurolóxicos que teñen dificultades na súa fala e na súa comunicación en xeral. E traballo algo de logopedia infantil.

Non é o mesmo tratar e ensinarlle a un paciente dende o propio coñecemento que só dende o que estudaches

É difícil cadrar as citas dos pacientes coas actuacións?

Para nada. Teño citas fixas de luns a xoves e os venres en época de máis concertos intento telos libres. E os pacientes son moi comprensivos se lles teño que cambiar algunha cita. En setembro incorpórase a traballar comigo María González, que se ocupará máis da parte infantil e que me aliviará algo a carga de traballo.

A súa experiencia como cantante axúdaa como logopeda?

Por suposto. Levo 16 anos na música e iso fai que coñeza moi ben o meu instrumento, ademais da formación que tiven. Non é o mesmo ensinarlle a un paciente dende o coñecemento propio que só dende o que estudaches nuns apuntes.

Novo disco

"Son cancións propias, por primeira vez son eu cantando"

Está traballando no seu disco, que pode adiantar del?

Son cancións estilo pop e canción de autor. Algúns dos temas teñen moitos anos, nunca pensei que acabarían nun disco, e outros son moi recentes. É un disco, sobre todo, no que me mostro tal como son, a miña maneira de sentir e de expresar ao 100%.

Son cancións propias?

Si, non interpreto unha composición doutro, senón a miña propia. Por primeira vez son eu cantando.

Haberá colaboracións?

Si, pero de momento prefiro que sexan sorpresa.

Como está afrontando este novo proxecto?

Coma unha nena cos zapatos novos! Con moitísima ilusión, pero tamén con calma. Non o fago con ningún obxectivo que non sexa o meu propio desfrute. Non o vou tomar como un fracaso se non sae ben, para empezar porque nunca tiven a idea de que saíse sequera.

Non estaba dentro dos seus proxectos como cantante a gravación dun disco?

Para nada, a min non se me pasaba pola cabeza gravar un disco nin nos meus mellores soños, simplemente xurdiu dun cambio meu de vida e de actitude. Teño unha frase que di: Nunca lle pedín nada á música, quizais por iso me dá tanto. O que quero dicir é que só quero ter un disco coas miñas cancións nas miñas mans, non espero nada, non ambiciono nada, o que teña que pasar, pasará.

Como é o proceso de creación destas cancións?

Basicamente consiste en volverlle a cabeza tola a David. El é como a miña man dereita, coma se estivese na miña cabeza, entende sempre o que quero á perfección.

Compoñen xuntos?

Normalmente compoño unha letra, ás veces soa, sen máis, outras veces xa a acompaño dunha melodía segundo vai saíndo e despois chego xunto a David e cántolla. Logo de odiarme un pouco por poñerlle complicado ou imposible para facer os arranxos, empeza a entenderme e comeza a sacar co piano os acordes que estou facendo, fai a harmonía e despois facemos xuntos os arranxos.

En que atopa a inspiración para compoñer as cancións?

En vivencias propias e en sensacións que me provocan feitos alleos.

De preto: "Parei o coche en Vilalba para escribir Absorbencia, unha canción que estará no disco"

Que artistas son os seus referentes musicais?

Tina Turner, Rachelle Ferrell e Tracy Chapman, nesa orde. Á hora de compoñer estou máis influenciada por artistas como Andrés Suárez ou Iván Ferreiro.

Con cales lle gustaría colaborar?

Con Tina Turner, pero iso é imposible, e con Andrés Suárez creo que tamén sería incrible.

Hai algún xénero no que non se vexa cantando?

Ata fai pouco pensaba que si, pero probei cousa novas, coma folk, e sorprendinme a min mesma.

Algún lugar na Chaira onde aparezan as musas?

Non pero, unha vez parei o coche en Vilalba para escribir. Era un día frío de inverno coa típica néboa da zona, cando non se ve nada. A canción chámase Absorbencia e estará no disco.

E algún outro que lle axude a desconectar de todo?

A zona fluvial de Muimenta, de adolescente ía alí a estar soa e tranquila, a escoitar a auga do río, o vento nas árbores, os paxariños…