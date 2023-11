Noel Prieto: "Apostamos polas razas autóctonas a través de varias xornadas"

É a primeira vez que as fan?

Estas si, comezamos o día 3 e remataremos o 19.

Que tal está sendo a acollida?

A verdade é que a aceptación é alta por parte da clientela.

Ofrecen un menú completo?

Si, con propostas que van dende o tradicional á innovación. O menú consta de croquetas, canelóns con carne e fungos shiitake, e de segundo galo estofado como o que facían as nosas avoas e un arroz meloso. De postre ofrecemos flan de ovo de galiñas de Mos ou torta de queixo elaborada con San Simón e ovos tamén da raza autóctona.

É preciso reservar con antelación para poder degustar estas propostas?

Si, os interesados en asistir ás xornadas gastronómicas poden chamar ao teléfono 982.50.47.43 para concertar a reserva.

É a primeira vez que organizan as de galiña de Mos, pero fixeron doutros produtos?

O ano pasado organizamos nunha fin de semana unhas de porco celta, que queremos repetir tamén durante 15 días. Parécenos interesante apostar polas razas autóctonas a través destas xornadas. Tamén temos previsto facer outras de chuletóns con carne de rubia galega, angus, tenreira, vaca...

Para os que non coñezan o Beiramiño, cando poden ir degustar as súas especialidades?

Abrimos de martes a domingo. Pola semana facemos comidas, as ceas só baixo reserva, mentres que na fin de semana sempre temos aberto.

O negocio funciona ben? Como levan a falta de persoal na hostalaría?

Pode soar algo prepotente, pero hoxe case é máis fácil ter clientela que xente para poder atendela.