En ningún lado se malla coma en Meira

"Desde cando mallamos? Fácil, desde que sabemos agarrar o colmeiro", respondían case ao unísono Ramón de Castañal e Venancio 'Garboso', compañeiros de faena onte na Praza Maior de Meira con motivo da Festa da Malla, a mesma que obrigou a dar para atrás no reloxo ata plantarse naqueles anos nos que os veciños reunían forzas para ir de casa en casa a separar o gran da palla, con xornadas maratonianas só guiadas pola saída e a posta do sol.

O de o pasado domingo era unha recreación, pero do máis fiel, por iso moitos dos presentes aínda eran capaces de viaxar ata os tempos mozos só vendo como o trigo entraba na desgranadora e se separaba en gran e en palla, como un dos homes ía desfacendo a meda e outro ía dando forma ao palleiro e como a media mañá se facía un descanso para tomar o viño e os buñuelos.

"Estamos en Barcelona pero sabemos disto tamén, que o vivimos cando eramos xoves; o descanso, o vasiño de viño, algo para picar, a limpadora traballando ao mesmo tempo... Estano respectando tal cal se facía", dicían os membros da familia Domínguez Rodríguez de Pino (Cospeito), uns dos centos de curiosos que se agolpaban á beira dos valos para non perder detalle e que aproveitaron para valorar que "aínda haxa xente que continúe coa tradición".

"Daba moito traballo, pero tamén era un día de festa. Iamos de casa en casa e todos axudabamos, ao mellor 40 ou 50 persoas", contaba Antonio Oural, veciño de Ribadeo e residente en París que fixo coincidir as súas vacacións para presenciar por primeira vez esta festa.

As máquinas comezaban a ruxir pouco antes das 12.00 horas e aí empezaba unha viaxe ao pasado que é posible grazas ao traballo dunha vintena de persoas da Asociación de Amigos da Malla de Meira -organiza a cita co Concello meirego- e algúns voluntarios, os cales manexaron unhas dez fanegas de gran -entre 200 e 250 mollos-, tal e como cifraban Garboso, que aínda que reside en Barcelona non perde unha Malla, e Ramón, que aos seus 82 anos segue a ocuparse de apartar a palla cando sae da máquina, un traballo que "me gusta e que quixen facer porque sabía que ninguén máis ía querer".

Momento da Festa da Malla. S. IGLESIA

Eles, como outros compañeiros de asociación, botan en falta xente nova para continuar con esta tradicional cita catalogada como Festa de Interese Turístico de Galicia, que o pasado domingo celebrou 30 anos e que ostenta o título de ser a máis veterana deste tipo na comunidade. E é que, mallas haberá moitas, pero ningunha coma a de Meira.

E iso quixo probar tamén a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, e o presidente de Deputación, José Tomé, quen ata se atreveu a coller o colmeiro. Acompañados polo alcalde meirego, Antonio de Dios; o presidente do PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, deputados e rexedores, Tomé subliñou o seu "compromiso" cunha festa que "converte a provincia nun destino atractivo" e mostra diso foi a afluencia de visitantes, que desfrutaron de múltiples propostas.

COCIDO E MAQUINARIA. Os traballos de pola mañá tiveron o seu broche de ouro coa degustación de preto de 800 racións de cocido que se repartiron na carpa habilitada e cuxos boletos se esgotaron antes das 14.00 horas.

Momento da Festa da Malla. S. IGLESIA

Xa pola tarde, o labor continuou e unha gran queimada -uns 75 litros, segundo o presidente de Amigos da Malla, Manuel Pardo- pechou unha xornada na que tamén houbo espazo para unha mostra de maquinaria e tractores antigos -houbo uns 15, algúns chegados de Abadín e outros aportados por José Folgueira 'Perán'-, así como para a artesanía, os xogos para os máis pequenos e a música, da man de Nove Ferreñas, o trío Muralla, a Banda de Música de Meira, a Banda de Gaitas da Escola de Música meirega, a Banda de Acordeóns e o grupo Leña Verde