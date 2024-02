López: "Nin o da primeira volta era real nin o é a mala racha de agora"

El primer capitán del Rácing Vilalbés, Diego López, tiene claro que la situación actual del equipo, que acumula siete partidos sin ganar y se encuentra a solo un punto del descenso directo, es "unha desas dinámicas que pasan ao longo do ano e hai que aceptalas" y que la superarán "adestrando ao máximo e apoiándonos entre compañeiros".

El lateral vilalbés reconoce que estas rachas negativas "lóxicamente afectan" pero que "non vale ningunha escusa" a la hora de afrontarlas. "O que nos gusta é que saian as cousas, que o que adestras pola semana saia no partido. Se isto non pasa, psicolóxica e anímicamente afecta ao rendemento individual e do equipo e é difícil xestionalo, pero hai que facelo", reflexionó.

El vestuario se encuentra unido y con ganas de volver a la senda de la victoria este domingo, cuando recibe en A Magdalena al Compostela (16.15 horas). La directiva ya les transmitió a los jugadores "toda a confianza do mundo e iso axuda a tranquilizarnos para afrontar os partidos da mellor forma posible e deixar atrás o nerviosismo", tal y como apuntó López, que considera además que no debe haber decepción con la temporada que está haciendo el equipo: "nin o da primeira volta era real nin o é o que está pasando agora, xa demostramos que podemos competir e gañar a calquera equipo".

Un ejemplo es, precisamente, el Compostela, al que el Vilalbés ganó (0-2) a domicilio, aunque López advierte de que el rival "mellorou bastante según foi pasando a tempada, non é o da primeira volta".

Por eso, prevé un partido "difícil" ante un equipo hecho para luchar por ascender. "Temos que preparar as nosas armas. Non podemos cometer erros nin despistarnos nin un segundo, porque teñen futbolistas moi bos individualmente. Se volvemos ser sólidos atrás e non concedemos ocasións, nós imos ter as nosas, o caso é acertar. Se nos poñemos por diante, teremos moito gañado porque xa demostramos que somos un equipo difícil", afirmó el capitán rojiverde.

Obituario

Antes de empezar el partido contra el Compostela se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Jacobo Paz Prieto, que fue presidente del Rácing Vilalbés entre los años 1977 y 1985.

El club transmitió este viernes a través de sus redes sociales sus condolencias a la familia del expresidente rojiverde, que siempre hizo gala de un buen trato y un gran sentimiento racinguista.