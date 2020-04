Un negocio de Muimenta coloca un carrito en el que dejar y coger donaciones

El supermercado A Tenda de Theo de Muimenta se ha sumado a una original iniciativa llegada desde Italia. En sus instalaciones cuenta con un carrito en el que se pueden dejar donaciones, pero también se pueden coger de forma totalmente anónima.

La gerente del negocio, Ana Martínez, habla de cómo vio una noticia en la que unos vecinos italianos colocaban en sus calles cestos en los que depositar artículos para que, todo aquel que lo necesitara, tuviese la opción de cogerlos. “En Muimenta, ao estar ao lado da estrada, non me parecía moi fácil poñelo na rúa, así que optei por deixalo dentro do súper”, dice la propietaria de una tienda que echó a andar hace casi dos años.

El carrito solidario de A Tenda de Theo está disponible desde hace un par de semanas con la filosofía de “quen poida, que poña, e quen necesite, que colla” y por el momento “está funcionando moi ben, hai moita xente que doa”, cuenta Ana al tiempo que reconoce que puede que haya quien “non pille por vergoña”.

Por ello, el proceso es totalmente anónimo y abierto a cualquiera que desee participar. No es necesario ser cliente, pero la encargada informa de que los artículos que se adquieren en el local y se destinen a la donación, llevarán un 10% de descuento.

La iniciativa se enmarca en una “época difícil, na que xente que antes chegaba con dificultades a fin de mes, agora precisa de axuda para facer a compra”, por lo que el carro incluye pasta, legumbres y otros alimentos, además de productos de droguería e higiene, claves en tiempos de coronavirus.

Ana espera que más negocios se unan a esta ola de solidaridad y por eso lo hizo público en redes sociales. “A canta máis xente lle poidamos axudar, mellor”, dice, por lo que avanza que lo que no sea donado en Muimenta irá a parar al banco de alimentos o bien a Cruz Roja