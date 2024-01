Necrolóxica: Ramiro Pérez Fernández

Sabedes eses recordos que vos quedan gravados de cando sodes pequeniños? Eses que poden non parecer nada importante, mais perduran na memoria sen saber moi ben o porqué. Entre os meus, conservo un das festas de Cazás, xantando na casa do cura. Só é unha imaxe difusa, pero moi presente, que asocio cunha sensación de ledicia, de divertimento, e da que forman parte meu avó e o seu parente, Ramiro Pérez Fernández, por aquel entón crego desta parroquia xermadesa. A meu avó, hai xa tempo que o chorei. Este luns, aos 84 anos de idade, Ramiro vaise volver atopar con el. E botarán unha desas partidas de cartas das que tanto gozaban os dous.

Ramiro, nado na parroquia vilalbesa de Santalla de Román en 1939, sempre foi un cura de aldea, deses aos que lles gusta facer vida coa xente, estar ao tanto do que pasa na volta. Dos que prenden con gusto en cada silva e sempre teñen algo que contar. Porque se algo lle gustaba era botar unha boa parrafaba. Quizais esa querenza por estar presente a aprendese de seu tío, don Antonio Pérez Pardiño, quen foi párroco de Sistallo (Cospeito). El, e a irmá deste, Rosenda, fixéronse cargo de Ramiro, o pequeno de tres irmáns, cando lle tocou facerlle fronte a unha desas probas que ás veces pon a vida, quedar orfo de neno. Da man de Antonio foi estudar ao seminario a Mondoñedo, onde se ordenaba en 1967. Logo dun tempo en Caranza, volveu á Chaira, primeiro a Abadín e logo a Cazás. Marcharía logo para San Sadurniño, para despois recalar en Guitiriz, onde lle tocou vivir un novo susto en forma de enfermidade superada, antes de retornar ás raíces, á veciña Goiriz e sobre todo á súa casa, coa familia, a Román, onde fixera unha vivenda grazas a outro deses grandes recordos colectivos. Ramiro, foi parte dos agraciados co Gordo de Santaballa, ese número que escollera outro cura vilalbés, Antonio Domínguez, ao que lle dixemos adeus hai só uns días.

Agora toca despedir a Ramiro. A comitiva fúnebre partirá este martes ás 16.30 horas do Tanatorio de Vilalba (o rezo era este luns ás 20.30) cara a súa igrexa, a de Román, onde compañeiros, veciños, amigos e familia celebrarán xuntos a vida dun home ao que sempre lle gustou participar da vida da comunidade. E seguro que é o que seguirá facendo alá onde estea, co seu sorriso dourado sempre presente, preto dese Deus ao que lle dedicou a súa vida, deses amigos cos que fixo por pasar tempo de calidade e desa familia que marchou moito antes do esperado. Con todos eles compartirá a eternidade.