Necrolóxica | Morre Jesús Cantero, da guitiricense Fotografía Kantero

Abril de 2006. Unha foto da reitoral dos Vilares. Probablemente non foi a primeira publicada en El Progreso, pero si é o meu primeiro recordo daquela sinatura do fotógrafo que me chamou a atención. Kantero. Había novo fotógrafo no xornal ou quen faría aquela foto tan preto da miña casa para o medio no que eu xa traballaba? Non recordo o primeiro encontro, a primeira conversa ou o primeiro encargo, pero resulta imposible esquecer que o que comezou sendo unha relación profesional acabou por ser tamén persoal.

E aínda que poida parecer xusto o contrario, non é doado escribir de quen coñeces. Non é doado atopar as palabras para despedirse de quen se agochaba detrás daquela chamativa K. Como dicirlle adeus a Jesús Cantero cando marcha tanto antes de tempo? Cando o leva aos 56 anos iso que a tantos outros tamén nos tocou de preto.

Jesús naceu en Ponferrada, pero a súa familia asentouse nese Guitiriz que hoxe o chora (o funeral é este sábado 28, ás 15.30 horas, na igrexa de San Xoán de Lagostelle) cando aínda era un neno. E Guitiriz foi tamén o lugar que escolleu para botar raíces con Mari, compañeira de vida e de traballo á que por esas curiosidades da vida coñecería nunha voda, e con Diego e Miguel, aos que soubo legarlles a paixón polo oficio.

Cantero aprendérao tamén en familia, da man de seu irmán, Víctor, e en 2005, co apoio del, Jesús e Mari afianzaban o seu compromiso con Guitiriz abrindo as portas de Fotografía Kantero, o seu propio proxecto, a súa casa.

Iso que popularmente se coñece como BBC formaba parte do seu traballo habitual, pero como titulado en Informática que era, Jesús foi un paso máis alá e ampliou o negocio ao mundo dos ordenadores e da telefonía móvil.

E mira que as vodas lle deron alegrías, coma esa imaxe duns noivos, elixida para formar parte dunha mostra nacional de fotografía de vodas, pero as instantáneas que eu recordo del son as nosas, as do traballo, o retrato de Manolo Escobar cando ofrecera aquel célebre concerto en Pedrafita, as moitas Romaría Labrega da Chaira compartidas, os concursos de tapas ou a cara de felicidade naquela visita ao CMT de Santa Cruz de Parga para contar, e fotografar, unhas manobras militares no antigo campamento.

Son todos eses instantes os que quedan, as conversas na vella e na nova tenda, o rock, aquelas fotos antigas restauradas, o pendente, a risa... Como contar todo iso nunhas liñas que non lerá? Ou quizais si. Quizais alá por onde estea ande a buscar o ángulo apropiado para facer esa foto que conte toda unha historia. E será tamén a súa, a de Kantero, a que perdura en cada imaxe que leva o seu selo, esas que os que o coñecemos nunca volveremos mirar igual.