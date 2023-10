Necrolóxica | Teresa de Casa Anduriña, en Vilalba

Se hai unha rúa coñecida en Vilalba, esa é a da Pravia, e se hai un negocio que fose un referente nesta, por historia e tradición, ese é Casa Anduriña, facilmente recoñecible polo seu emblemático escaparate e polas tres mulleres que por alí andaban. Unha imaxe rutinaria que xa é pasado. Teresa das Anduriñas, a maior da irmandade Durán Carreira, finaba este vernes en Vilalba aos 95 anos, e con ela marcha, sen dúbida, un anaco da historia da capital chairega.

A maior da familia numerosa fundada por Teresa e por Antonio, quen probara fortuna como emigrante en Cuba, deulle continuidade, xunto a súas irmás Gloria e Carmen, ao histórico negocio familiar, un ultramarinos con pensión e sona, por riba de todo, pola fabricación dun símbolo gastronómico da volta, o roscón de Vilalba.

Familia, veciños e amizades despiden a Teresa no tanatorio Rego y Carballés de Vilalba, dende onde partirá a comitiva fúnebre este sábado ás 16.30 horas cara a igrexa parroquial de Santa María para oficiar o funeral, tralo que terá lugar o enterro no panteón familiar do cemiterio municipal de Vilalba.

Aquela muller maior, de pelo branco e poida que cun bastón, tan atemporal coma o escaparate de Casa Anduriña, xa non estará máis sentada ao carón da porta da tenda ou detrás do longo mostrador. A estampa pasa a formar parte da memoria colectiva, na que permanecerá tamén o seu habitual saúdo: ¡Que vaya bien!

DEP Teresa, e que vaia ben.