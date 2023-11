Con só catro anos, José Manuel Bermúdez Arias xa era quen de recitar poesías do seu tío avó, o poeta Caetano Arias, o Gaiteiro de Santaballa. Aos 63, esa voz que nunca calou e ese corazón que latexaba cheo de aprezo pola historia dos seus e da parroquia que o viu nacer, medrar e formar unha familia, deixaron de oírse. Pararon. De súpeto. Moito antes de tempo. E entón foron os sentidos adeuses os que se deixaron oír, os que resoaron ben fortes entre a familia e os amigos, en Santaballa, en todos aqueles lugares, que non foron poucos, nos que Manolo de Celeiro deixou a súa pegada.

O fillo de Josefa Arias, Mestra da Memoria, aprendeu na casa o que é querer as raíces, e esa foi sempre a súa bandeira. De palabra, porque quen o coñecía sabe que era coma unha enciclopedia de Santaballa, da súa tradición oral. E tamén de obra, porque alí onde fixese falta botar unha man, botábaa. A súa implicación coa conservación desa emblemática e centenaria escola habaneira na que unha vez foi alumno (e sempre foi mestre) e coa Liga Santaballesa, de cuxa directiva formaba parte e da que era unha das pezas fundamentais, sempre foi máxima, igual que con calquera outra iniciativa que servise para valorizar a súa terra.

José Manuel Bermúdez Arias, na Feira Indiana de Santaballa. EP

Onde sentía que tiña que estar, Manolo sempre estaba. Mesmo dende a distancia. E por iso Manolo seguirá estando. En cada actividade, en cada Feira Indiana, en cada partido do Santaballés, en cada pequeno ou grande avance, Manolo estará. Como non vai estar? A historia dos lugares constrúena as súas xentes e igual que súa nai, Josefa, e el mesmo mantiveron vivo a Caetano e tantas outras lembranzas, agora son os que quedan atrás, os que lle querían ben, os que gozaron da súa fina retranca, os que tiveron a sorte de compartir con el, os que han de preservar a súa memoria. Os que conten quen era José Manuel Bermúdez Arias. E que ese enterro fixado para este xoves 30, ás doce do mediodía dende o Tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Santaballa, sexa unha mostra das tantas que virán de que en Santaballa, Manolo de Celeiro perdurará.