Necrolóxica | José Fernández López

José Fernández López naceu na parroquia guitiricense dos Vilares hai 97 anos. Aquel habilidoso neno de Vilargabín aprendía un oficio que non resultaba estraño na súa familia, o de carpinteiro, e del fixo un xeito de vida.

O transformar anacos de madeira en distinguidos mobles foi a razón de ser da empresa que fundaba, xunto ao seu socio Pedro López, no seu fogar de adopción, Vilalba, hai case 70 anos, Muebles Fernández y López.

A recoñecida moblería, que pasaba por distintos emprazamentos na capital chairega ata asentarse nas inmediacións do polígono Sete Pontes, converteuse nun referente non só na comarca, senón en toda a zona norte de Galicia. E tamén nun apoio para o deporte local, patrocinando un equipo de fútbol sala.

Ao Fernández de Fernández y López chegoulle a hora de xubilarse e como todo toca ao seu fin, a gran nave do paraugas pechaba hai ao redor dunha década, mais o legado mantense vivo da man da familia do López de Fernández y López, que segue a rexentar unha moblería en Vilalba.

O carpinteiro José Fernández, ese home barulleiro que sabía coma ninguén cantar as virtudes dun moble, faleceu este mércores na capital chairega. Familiares, veciños e amigos despídeno no Tanatorio de Vilalba, de onde este xoves, ás 18.00 horas, partirá a comitiva fúnebre cara a igrexa parroquial de Santa María de Vilalba, onde se oficiará a misa polo seu eterno descanso.

A continuación, recibirá sepultura no cemiterio municipal de Vilalba, mais este non será o adeus de José Fernández. Alá onde estea, aquel raparigo vilarego que sabía ver máis alá dun simple toro, non deixará de crear arte en madeira nin de botar unha parolada.