Necrolóxica | Eliseo Rodríguez, o 'abuelo' da Feira de Parga

"Se non fose por el, ao mellor hoxe non había feira en Parga", di con todo o convencemento Suso Barreiro, presidente dende 2017 da directiva da asociación de propietarios da Feira de Parga, esa cita que é un sinal de identidade na localidade e que este xoves perdeu a un dos seus grandes valedores, Eliseo Rodríguez Rodríguez.

Eliseo Rodríguez. EP

Hai seis anos, Eliseo da Belouchada, co moitos o coñecían en lembranza do lugar que o viu nacer hai 87 anos, preocupado ante a falta de sucesión na directiva da entidade, fora porta por porta, coma quen di, tratando de convencer a uns cantos para que asumisen unha responsabilidade para a que el mesmo deu un paso adiante, ocupando o cargo de tesoureiro durante todo un mandato de cinco anos.

E aí estivo sempre, recorda Suso, botando toda a noite naquel lume novo de San Xoán que se organizara para recadar fondos para a feira ou acompañando a cobrar cando era necesario. Onde facía falta e cando facía falta.

Porque Eliseo, ante todo, era de Parga, e iso marca. E se se é de Parga, séntese e deféndese a feira coma algo propio. E aínda que un non se sinta ben de todo, por aquilo dos achaques da idade, e prefira non madrugar ou quedar na casa, o domingo de feira érguese ás oito da mañá e vai ver os amigos de sempre, coma o do posto de artículos de madeira. Farase raro non ver máis por alí a Eliseo.

Igual de estraño que vai ser non volver oír as súas bromas e os seus chistes, eses que tiña sempre na punta da lingua, disposto a compartilos con calquera que, coma el, soubese afrontar a vida cun sorriso.

Será por aquilo que dicía de vivir de prestado. Contaba que cando era novo, traballando na obra pública cunha pala na Coruña, caeron a pala e el ao mar. Sobreviviu. E viviu. Converteu nun referente a carnicería de Eliseo, tamén coñecida coma a de Carmiña, pola súa muller, ou a de Juan Carlos, un dos seus fillos, hoxe á fronte deste emblemático e lonxevo negocio de Parga que tivo e ten fama de ter boa carne.

E é que Eliseo e a súa familia algo de carne sabían (e saben). El mesmo fixo incontables viaxes co seu camión ao matadoiro Rábade e alí onde tiña ben arraigadas as súas raíces, na Belouchada, apostou pola cría de tenreira galega ao pé do que hoxe é Camiño de Santiago.

Unha ruta xacobea preto da que tamén está a igrexa parroquial de Santo Estevo de Parga, onde este venres, veciños, familia e amigos despedirán a Eliseo logo de que a comitiva fúnebre parta ás 18.15 dende velatorios Teixido.

Mais será este domingo, día de feira en Parga (coma cada domingo que cadre entre o 9 e o 15 de cada mes dende xa non se sabe cando), e todos os demais domingos de feira, cando Parga honre a Eliseo. Moitos botarán de menos ao abuelo. Algúns poida que se percaten da ausencia daquel señor da pucha. E se cadra ata hai quen nin saiba quen era Eliseo da Belouchada, o da carnicería. Mais todas as persoas, as ducias, os centos e os milleiros que pasen en incontables domingos pola Feira de Parga, terán a obriga de gozar dela. Por Eliseo. Pola súa ilusión por manter vivo o legado dun pobo, do seu pobo.